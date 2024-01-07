Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Ей шесть лет, это активный и любознательный ребёнок.
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Ева занимается танцами, спортом, рисованием в кружке дизайна, ходит в детский садик и готовится к школе. Она любит путешествовать. В любую погоду готова проводить время на улице с папой и старшим братом.
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
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