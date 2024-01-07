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Антитеррор
7 Января , 17:49

Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»

Ей шесть лет, это активный и любознательный ребёнок.

Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»

Ева занимается  танцами, спортом,  рисованием в кружке дизайна, ходит в детский садик и готовится к школе.  Она  любит путешествовать. В любую погоду  готова проводить время на улице с папой и старшим братом.

Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
Встречаем Еву Волкову – новую участницу фотоконкурса «СР»
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