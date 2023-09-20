Три недели подвига

Как известно, в ходе разрекламированного контрнаступления противник предпринимает безуспешные попытки прорвать нашу оборону на различных участках. Одно из таких направлений контрнаступления ВСУ – между посёлками Работино и Вербовое в Запорожской области.

Из сводок военных действий в зоне СВО: «На это направление были брошены значительные силы ВСУ в составе семи механизированных бригад, двух десантно-штурмовых бригад, частей 3-й бригады оперативного назначения, множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов. В том числе специального назначения. Общая численность группировки противника военными экспертами здесь оценивается примерно в 35-40 тысяч человек».

Двадцать один день наши морские пехотинцы удерживали свои позиции под этим посёлком. Двадцать один день непрерывных боёв за Работино… Сам Алексей не считает, что совершил какой-то неординарный поступок. Ведь он профессиональный военный, отдавший служению Родине двадцать лет.

Выйдя на пенсию по выслуге лет, Катков вернулся из Хабаровска в Стерлитамак. Но для таких как он, крылатая фраза из знаменитого фильма: «Есть такая профессия: Родину защищать» – не пустой звук. Когда началась специальная военная операция на Донбассе, он не смог отсиживаться в тылу. И в мае этого года офицер пограничных войск, отец троих детей подписал контракт на участие в СВО в составе подразделения морской пехоты.

Супруга Елена отнеслась к выбору мужа с пониманием: «Мы – семья военных, – говорит она. – Когда он сообщил о своём решении, паники не было. Ведь я жена офицера. И понимаю, что он идёт защищать нас. И, конечно, мы всегда будем надеяться на лучшее».

Старший сын Катковых в этом году поступил в техникум, младший пошёл в детский садик, а дочь София – в первый класс. Все дни, пока Алексей находился дома, он был с близкими. Ему не довелось первого сентября отвести любимую дочку в школу. Но пока был в отпуске, посвящал всё время детям. Алексей знает, что дома его будет ждать любящая семья. Ждать и верить, что он вернётся с Победой. И эта вера поможет ему там, на передовой.

Из последних военных сводок: ВСУ пытались прорваться в сторону посёлка Вербовое, что правее Работино. Но получили фланговый удар со стороны посёлка Новофёдоровка. Наступающие войска неонацистов оказались в трёхстороннем огневом мешке и несут огромные потери. Наши ребята сполна отомстили за погибших под Работино товарищей.

Между Работино и Вербовое враг продолжает точечно предпринимать осторожные накаты малыми силами, которые отбиваются росийскими войсками. Работино противник так и не смог занять. Во многом благодаря мужеству таких, как Алексей Катков. А цена активности противника на этом направлении растёт день ото дня.

Фото: скриншот из сюжета БСТ