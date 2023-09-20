+2 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Армия
20 Сентября , 19:09

Три недели подвига

Их было около сорока человек. Из того трёхнедельного боя вернулись четверо. Остальные погибли или были ранены, но не сдали позиций врагу. Одним из четверых уцелевших героев был наш земляк, стерлитамаковец Алексей Катков. За смелость и отвагу он был представлен к ордену Мужества и получил краткосрочный отпуск домой.

Три недели подвига
Три недели подвига

Как известно, в ходе разрекламированного контрнаступления противник предпринимает безуспешные попытки прорвать нашу оборону на различных участках. Одно из таких направлений контрнаступления ВСУ – между посёлками Работино и Вербовое в Запорожской области.

Из сводок военных действий в зоне СВО: «На это направление были брошены значительные силы ВСУ в составе семи механизированных бригад, двух десантно-штурмовых бригад, частей 3-й бригады оперативного назначения, множество иностранных наёмников и вспомогательных батальонов. В том числе специального назначения. Общая численность группировки противника военными экспертами здесь оценивается примерно в 35-40 тысяч человек».  

Двадцать один день наши морские пехотинцы удерживали свои позиции под этим посёлком. Двадцать один день непрерывных боёв за Работино… Сам Алексей не считает, что совершил какой-то неординарный поступок. Ведь он профессиональный военный, отдавший служению Родине двадцать лет.

Выйдя на пенсию по выслуге лет, Катков вернулся из Хабаровска в Стерлитамак. Но для таких как он, крылатая фраза из знаменитого фильма: «Есть такая профессия: Родину защищать» – не пустой звук. Когда началась специальная военная операция на Донбассе, он не смог отсиживаться в тылу. И в мае этого года офицер пограничных войск, отец троих детей подписал контракт на участие в СВО в составе подразделения морской пехоты.

Супруга Елена отнеслась к выбору мужа с пониманием: «Мы – семья военных, – говорит она. – Когда он сообщил о своём решении, паники не было. Ведь я жена офицера. И понимаю, что он идёт защищать нас. И, конечно, мы всегда будем надеяться на лучшее».

Старший сын Катковых в этом году поступил в техникум, младший пошёл в детский садик, а дочь София – в первый класс. Все дни, пока Алексей находился дома, он был с близкими. Ему не довелось первого сентября отвести любимую дочку в школу. Но пока был в отпуске, посвящал всё время детям. Алексей знает, что дома его будет ждать любящая семья. Ждать и верить, что он вернётся с Победой. И эта вера поможет ему там, на передовой.

Из последних военных сводок: ВСУ пытались прорваться в сторону посёлка Вербовое, что правее Работино. Но получили фланговый удар со стороны посёлка Новофёдоровка. Наступающие войска неонацистов оказались в трёхстороннем огневом мешке и несут огромные потери. Наши ребята сполна отомстили за погибших под Работино товарищей.

Между Работино и Вербовое враг продолжает точечно предпринимать осторожные накаты малыми силами, которые отбиваются росийскими войсками. Работино противник так и не смог занять. Во многом благодаря мужеству таких, как Алексей Катков. А цена активности противника на этом направлении растёт день ото дня.

Фото: скриншот из сюжета БСТ

Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика