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Армия

Армия
22 Августа 2025, 15:06
Подарить тепло сердец
Армия
22 Августа 2025, 14:45
"Кто сказал, что надо бросить песни на войне?"
Армия
22 Августа 2025, 14:11
«Культура. Армия. Единство»
Армия
17 Ноября 2024, 14:33
Одеяла-«невидимки» – против «Бабы Яги»
Армия
25 Октября 2024, 13:31
В Стерлитамаке прошёл День призывника
Армия
5 Октября 2024, 06:27
Рассказывает стерлитамакский боец с позывным «Бах»
Армия
15 Сентября 2024, 06:00
Он не искал лёгких путей. Памяти героя Алексея Авазова
Армия
14 Сентября 2024, 07:00
Там решается судьба России. Рассказывает офицер с позывным «Замбидис»
Армия
11 Августа 2024, 06:29
В Башкирии реализуется проект "Рекрут"
Армия
9 Июля 2024, 09:01
Погиб на поле боя
Армия
8 Июля 2024, 10:50
"Волга" - позывной майора из Стерлитамака
Армия
15 Июня 2024, 11:53
Кашшаф и «Максим»
Армия
15 Июня 2024, 11:18
Конец «спящей точки»
Армия
1 Июня 2024, 06:00
Боец из Стерлитамака «Туман» – о службе, долге и боевом опыте
Армия
13 Апреля 2024, 05:00
Его называли «фартовым»
Армия
12 Марта 2024, 15:42
Глава Башкирии передал Росгвардии бронированные автомобили
Армия
2 Марта 2024, 10:19
Нашим героям
Армия
3 Февраля 2024, 06:00
«Каждый должен понимать». Рассказывает участник спецоперации из Стерлитамака
Армия
16 Января 2024, 13:20
Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой
Армия
2 Января 2024, 08:44
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