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Армия
2 Января , 13:44

Поддержим наших бойцов

Администрация Стерлитамака совместно с общественными организациями приступает к формированию очередного гуманитарного конвоя для наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи специальной военной операции. В формировании также принимают участие предприятия и организации города различных форм собственности. Гуманитарный конвой будет отправлен в начале февраля.

Поддержим наших бойцов
Поддержим наших бойцов

Поддержать наших бойцов могут все желающие. Более подробную информацию можно получить в Центре поддержки участников специальной военной операции по телефону: 8 (929) 75-74-892.

Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак

Поддержим наших бойцов
Поддержим наших бойцов
Поддержим наших бойцов
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"Стерлитамакский рабочий"

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