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Армия
16 Января , 18:20

Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой

Администрация города совместно с ветеранскими организациями Стерлитамака планирует в феврале отправку гуманитарного конвоя, а также личных посылок в зону проведения специальной военной операции.

Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой
Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой

С  29 января по 7 февраля на базе ВПО «Отечество» (ул. Шаймуратова, 4) в будние дни  с 9 до 18 часов ( с 13 до14 часов - обед) будут приниматься  личные посылки для военнослужащих.
Требования к посылкам:
 одна посылка весом не более 7 кг,
 приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (ФИО военнослужащего и позывной, его номер телефона, полностью расписать подразделение и место его дислокации, а также обязательно указать ФИО и номер телефона отправителя посылки ),
 не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.
Посылку упакуют на месте в присутствии родственника.

Контактный номер ответственного лица: 8-987-486-21-19 - Наталья Алексеевна.

Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак.

Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой
Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой
Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой
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"Стерлитамакский рабочий"

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