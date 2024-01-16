Из Стерлитамака в зону СВО в феврале планируют отправить очередной гуманитарный конвой

С 29 января по 7 февраля на базе ВПО «Отечество» (ул. Шаймуратова, 4) в будние дни с 9 до 18 часов ( с 13 до14 часов - обед) будут приниматься личные посылки для военнослужащих.

Требования к посылкам:

одна посылка весом не более 7 кг,

приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (ФИО военнослужащего и позывной, его номер телефона, полностью расписать подразделение и место его дислокации, а также обязательно указать ФИО и номер телефона отправителя посылки ),

не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.

Посылку упакуют на месте в присутствии родственника.



Контактный номер ответственного лица: 8-987-486-21-19 - Наталья Алексеевна.

Фото: сайт администрации ГО г. Стерлитамак.