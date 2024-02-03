«Каждый должен понимать». Рассказывает участник спецоперации из Стерлитамака

«Как-то раз наши разведчики вышли на часть ВСУ из мобилизованных. И тут случилось невероятное. Вместо того, чтобы открыть огонь, украинские солдаты закричали: «Мы не хотим с вами воевать. Если нас погонят в атаку – сразу сдадимся. Только не стреляйте!».

(Из воспоминаний участника СВО).



«Такие случаи бывают. Но мобилизованных в ВСУ не так уж и много, – прокомментировал этот случай Фидан Айдарович (имя изменено). – В основном воюют наёмники. В первую очередь поляки, прибалты, французы… Потом пригнали грузин. Они в эфире грозятся всех нас перерезать…».

Его позывной «Авлия». В переводе с арабского «Святой». В исламе же так называют тех, кто проводит свои дни в постоянных молитвах, ведёт праведный образ жизни, постоянно совершенствуя свой духовный мир. Не берусь судить насчёт образа жизни, но по его собственному признанию, главное обстоя-

тельство, побудившее его пойти на фронт – болезненное восприятие гибели каждого млодого бойца в зоне СВО. В апреле прошлого года привезли очередной груз 200. Это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.



«А ведь на его месте мог оказаться кто-нибудь из моих сыновей, – рассудил многодетный отец. – Мы своё пожили. Если убьют –

на всё воля Всевышнего Аллаха. Может, я заменю кого-то из молодых…».

24 апреля 2023 года бывший воин ракетчик, дипломированный юрист с высшим образованием Фидан М. стал мотострелком –

добровольцем специальной военной операции. Добровольческий батальон имени Даяна Мурзина, в который он попал, впоследствии станет первым батальоном полка «Башкортостан».

Их торжественным маршем провели через Советскую площадь Уфы и прямиком отправили в учебный центр. Здесь и определилась его дальнейшая военная судьба. 59-летний боец был назначен временно исполняющим обязанности командира медицинского взвода. И направлен на краткосрочные курсы в Петербургскую военно-медицинскую академию им. Кирова.

«Очень высокий уровень, – отзывается Фидан Айдарович. – Преподавали нам военные врачи, прошедшие горячие точки – практики, каких ещё поискать. За две недели обучили всему, что нужно знать медику на передовой: как делать перевязки, останавливать кровотечения, ставить системы, делать уколы. Даже трахеостомию на манекенах освоили. Практические занятия проводились в полевых условиях, с пиротехническими взрывами, в условиях, максимально приближённых к боевым. Так что теперь, не дай Бог, конечно, но если какая авария или несчастный случай в гражданской жизни – без вопросов смогу помочь».



НА ПЕРЕДОВУЮ ПО ПЕРВОМУ ВЫЗОВУ



Вплоть до прибытия во взвод профессионального врача, он исполнял обязанности командира медицинского взвода. И только после этого его назначили командиром медицинского отделения сбора и эвакуации раненых. Впрочем, «отделение» – громко сказано: три человека и автомобиль. В их обязанности входило по первому сообщению по рации

выезжать на передовую за ранеными.

– Скольким бойцам вы спасли жизни?

– «Спас жизни» – пожалуй, громко будет сказано. Помог – будет точнее. В моё дежурство особо тяжких случаев почти не было. «Двухсотых» (погибших) – трое. В основном «трёхсотые» с лёгкими осколочными ранениями.

Ещё Уинстон Черчиль сказал: «Генералы всегда готовятся к прошедшей войне». Как бы там ни было, от многих участников СВО, даже имевших опыт ведения боевых действий, мне не раз приходилось слышать: «Эта война не похожа ни на какие другие». Действительно, никто уже не скрывает позиционный характер войны в зоне СВО. Боевые действия ведутся чаще посредством артиллерийских дуэлей. Соответственно и потери чаще от осколочных ранений.



Не могли мы в разговоре обойти и щекотливую тему окопных будней.

– Одно время в средствах массовой информации много говорили о засилье грызунов в украинских окопах. А у нас они тоже есть?

– Да им без разницы, чьи окопы. Наглые, ничего не боятся. Бойцы научились с юмором относиться к этой проблеме. Сидишь, кушаешь, а он вылезет, сидит и смотрит. Боец ему: «Чего надо?» – щёлк по носу. Мышь отлетит, вскочит, сурово посмотрит. Разве что кулаком не погрозит.

– Кошек завести не пробовали?

– Кошки – дефицит. А те, что есть – избалованные. Бойцы подкармливают их, чтобы не ушли. Побродит по блиндажу, обнюхает, выберет место помягче, потеплее, поспит и уходит по своим делам. Но даже если она мышей не ловит, одним своим запахом отпугивает. Бойцы шутят: «Пусть всех кошек соберут и привезут вместе с гуманитарными конвоями». Спасают ласки – крошечные зверьки, чуть больше мышки. Ненасытные хищники, каких поискать. Ласке ничего не стоит победить крысу, вдвое больше её самой (кстати, крыс там нет), не говоря уже о мышах. Одно её появление в окопах напрочь сметает всех мышей, минимум на сутки.



– Как обстоят дела с питанием, и в целом с бытовыми условиями?

– Живём в землянках, которые сами и вырыли. Потолок в два настила. Если нет прямого попадания – спасает от осколков. Враг бьёт в основном кассетными снарядами. Что касается обеспечения – грех жаловаться. Тушёнка, сгущёнка, печенье, конфеты, лимоны, сыр, масло, рожки… Готовим сами. Лично я люблю готовить.

Если их не остановить…

Война есть война. И не всё там можно описать в радужных тонах. Не раз в беседах с участниками специальной военной операции приходилось слышать об острой нехватке кадровых офицеров.

– Офицерский состав, в основном, укомплектован из бывших сотрудников правоохранительных органов, – говорит Фидан Айдарович. – Может, они и специалисты в своём деле, но на фронте ведь нужно другое. В последнее время стали прибывать кадровые офицеры. С командиром полка нам повезло. Мужик толковый, участник боевых действий. К тому же, свой – из Башкирии.



– А рядовой состав?

– Разношёрстный. Но преобладают бойцы из сельской местности. Парни простые, лихие, несмотря даже на то, что некоторые не служили.

– Сколько вы были на передовой?

– После обучения в академии – на фронте с 21 августа до 28 ноября. Уволен по достижении предельного возраста.

– За всё это время ни разу не пожалели о своём решении отправиться в зону СВО?

– Конечно, нет. Ведь это был мой осознанный выбор. Если их не остановить, они придут сюда. И это не просто слова. Судите сами: если им ничего не стоит сбить самолёт со своими же военнопленными, предназначенными для обмена, они ведь ни перед чем не остановятся. Это должен понимать каждый россиянин.



Фото из личного архива.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8-917-462-89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района

(ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).