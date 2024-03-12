Глава Башкирии передал Росгвардии бронированные автомобили

На повестке – взаимодействие с республикой и поддержка подразделений Росгвардии, которые выполняют задачи специальной военной операции. В их числе – два башкирских батальона имени Салавата Юлаева.

Во время встречи Радий Хабиров передал директору Виктору Золотову сертификат на 18 новых бронированных автомобилей УРАЛ «Витязь», предназначенных для выполнения задач личным составом ведомства в зоне СВО. Руководитель региона выразил уверенность в том, что новая техника повысит мобильность бойцов и будет способствовать решению подразделениями Росгвардии поставленных задач.

Виктор Золотов поблагодарил руководство Башкирии за деятельное участие в поддержании материально-технической базы подразделений Росгвардии. Кроме того, глава ведомства отметил вклад жителей республики в повышение боеспособности подразделений войск национальной гвардии.