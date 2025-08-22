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Армия
22 Августа 2025, 14:45

"Кто сказал, что надо бросить песни на войне?"

Участники Дней армейской культуры рассказывают о прифронтовых буднях

"Кто сказал, что надо бросить песни на войне?""Кто сказал, что надо бросить песни на войне?"
"Кто сказал, что надо бросить песни на войне?"

Мы уже сообщали о том, что в состав творческой бригады военных округов Министерства обороны России, участвующих в Днях армейской культуры в нашем городе, вошли солисты Сибайской филармонии с позывными «Фортуна» и «Заман». Они – из тех самых парней, что в ролике, облетевшем все социальные сети и политические ток-шоу страны, с песней «Шаймуратов генерал» по мобилизации отправились в зону СВО.

Как рассказали сами парни, после слаживания в Казани, а потом в Ростове, они ждали отправки на передовую, когда под впечатлением этого видео Министерство обороны решило создать творческую бригаду – первую в зоне СВО. Так, из двенадцати участников этого ролика шестеро попали в концертные бригады. Остальные отправилась на передовую в боевые подразделения. Увы, среди них есть уже раненые и даже двое погибших.

Сейчас на фронте работают четыре концертные бригады из разных уголков России. Боевой путь сибайские ребята начали в конце ноября в Херсонской области. Потом их пути пролегли по Запорожью, Луганской Народной республике… Сейчас они объезжают государственную границу: Курскую, Брянскую, Белгородскую области. Всего с ноября 2022 года они успели дать более двух тысяч концертов на всех фронтах. В иные дни приходилось давать до двенадцати концертов – с раннего утра и до поздней ночи. В сегодняшней программе они исполнили «Песню фронтовых артистов», «От героев былых времён», «Башкирские батыры», дуэт «Уралыбыз» из репертуара группы «Дервиш».

Подробный репортаж о Дне армейской культуры в нашем городе читайте в следующем выпуске «Стерлитамакского рабочего»

Фото Сергея Крамскова

Автор:Фаяз Юмагузин
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