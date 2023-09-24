Большое дело для маленького мальчика

Вырученные средства переданы маме двухлетнего Гордея Иванова: мальчик болен раком, у него нейробластома 4 степени. Гордей с мамой сейчас находится в Израиле. Для оплаты лечения срочно нужны средства.

На предложение принять участие в ярмарке отозвались около 20 классов, остальные классы организовали флешмоб – отправили деньги на карту маме Гордея. Таким образом, в благотворительной акции участвовал весь лицей.

На ярмарке оборудовали игровую зону: дети участвовали в играх и получали небольшие призы. Работали зона аквагрима и чайная зона. Родители вместе с детьми продумали ассортимент, оформили столы, нарисовали плакаты.

Дети бойко зазывали народ, взрослые с удовольствием помогали. Было много всего вкусного: пирожные, выпечка, блины, булочки, леденцы, чай с вкусными полезными травами.

- К ярмарке я готовился торжественно: боялся, что не всё раскупят, - рассказал ученик 4 г класса Иванов Слава. – Я принес Антоновский мед из Оренбургской области, который качал сам с дедушкой, и еще кексы трёх цветов.

Ребята писали свои пожелания Гордею на «Дереве доброго слова», рисовали рисунки.

Участники ярмарки считают, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще, объединяя людей для добрых дел.

- Ребята очень отзывчивы на чужую беду, – поделилась впечатлениями организатор Виктория Рамилевна. – Мальчики приносили скамейки и парты, девочки вырезали листочки для украшения зон. Дети организовывали игры, помогали абсолютно всем, чем могли: пекли, делали своими руками игрушки. Нам нужно проводить такие ярмарки, не забывать про добро. В будущем, во взрослом возрасте, ребята будут знать, как можно помочь другим людям, даже не имея денежных средств. Все вместе мы можем многое. Гордею желаю, конечно же, крепкого здоровья, скорейшего выздоровления. Чтобы они всей семьей справились и чтобы больше никогда беда их не коснулась.

– Я считаю, что благотворительные ярмарки нужно проводить обязательно, потому что мы не только помогаем деткам , которым нужна наша помощь, но и учим всех детей добру, – уверена директор лицея Лидия Николаевна Агаева. – Огромное спасибо всем ребятам и их родителям. Я считаю, что это очень правильное дело. Я сейчас посмотрела все выставочные столы наших деток. Мне все очень понравилось. Мы купили и конфеты, и чай. Спасибо большое.

Лидия Николаевна пожелала скорейшего выздоровления Гордею и пригласила в будущем прийти учиться в лицей № 1. Мы верим, что так и будет.

Анжелина Ивашутова, 10 лет