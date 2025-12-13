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Благотворительность

Благотворительность
18 Января , 11:32
Как гимназисты стали волонтёрами
Благотворительность
4 Января , 11:29
Как маленькие большим праздник подарили
Благотворительность
13 Декабря 2025, 16:48
Посылка добра
Благотворительность
30 Сентября 2025, 17:38
«Чужих детей не бывает»
Благотворительность
2 Января 2025, 08:37
«Пусть мальчики знают: мы ждём их дома!»
Благотворительность
22 Декабря 2024, 13:07
Вместе к Победе России!
Благотворительность
22 Декабря 2024, 10:42
Нужны материалы для маскировочных сетей!
Благотворительность
4 Декабря 2024, 03:58
Как вернуть в нашу жизнь сказку?
Благотворительность
1 Декабря 2024, 13:22
На Дне открытых дверей в "Обереге"
Благотворительность
22 Ноября 2024, 03:00
Теперь помогать бойцам можно и в СГТКО
Благотворительность
20 Ноября 2024, 15:20
Встреча с защитником
Благотворительность
20 Ноября 2024, 07:18
Ненужных собак не бывает
Благотворительность
4 Ноября 2024, 10:27
"Мы - крепкая дружная семья"
Благотворительность
12 Сентября 2024, 05:16
Выставка «Сияние». На радость детям и взрослым
Благотворительность
18 Августа 2024, 18:32
«Вместе к Победе»
Благотворительность
16 Мая 2024, 09:41
Рустем Газизов выписал газеты «Стерлитамакский рабочий» и «Ашкадар» семьям погибших участников СВО
Благотворительность
25 Апреля 2024, 02:36
Стерлитамак – Оренбургу
Благотворительность
1 Апреля 2024, 08:04
Приходите на благотворительный показ!
Благотворительность
4 Октября 2023, 04:26
"Добро не уходит на каникулы"
Благотворительность
24 Сентября 2023, 11:08
Большое дело для маленького мальчика
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