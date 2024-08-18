«Аструм» – единственный торговый центр, ставший точкой притяжения для людей, неравнодушных к судьбе наших ребят в зоне СВО. У всех торговых центров есть в распоряжении площади, есть арендаторы, готовые помочь финансово, и множество покупателей, часть которых приходит не за важными покупками, а чтобы скоротать время. Пока в других торговых центрах люди глазеют на товары, в «Аструме» плетут маскировочные сети.
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Стерлитамак отметил, что республика каждую неделю отправляет гуманитарную помощь – колонны состоят из 20-30 фур.
– Хочу поблагодарить наших жителей и все организации, которые помогают формировать эти конвои, – сказал Радий Фаритович. – Они очень нужны, наши ребята их очень ждут.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель региона недавно опубликовал запись:
«Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО отправляются фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать, спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен.
«ЧУЖИХ ТАМ НЕТ»
Ежедневно с 10 до 21 часа на третьем этаже «Аструма» кипит работа: за полтора года волонтёры движения «Вместе к Победе» изготовили более трёх гектаров маскировочных сетей.
Сюда приходят многие - рабочими и учебными коллективами, семьями. Школьники, воспитанники детских садов и спортивных секций.
Мы с участниками проекта «Школа юных журналистов «Автор»» не только плели сети, но и беседовали с волонтёрами. Школьникам важно было понять, кто и почему готов посвящать кропотливой работе дни и месяцы своей жизни.
– Помогать бойцам – это моя позиция, – говорит руководитель движения, заместитель директора по режиму ТЦ «Аструм» Данис Харисович Гатауллин. – У меня родной брат в зоне СВО. Когда я сталкиваюсь с равнодушием людей и словами: «Это не моя война», всегда привожу скептиков в чувства: «Там наши парни, чужих там нет. Если мы не будем им помогать, тогда кто?». Во все времена наши воины защищали Родину, а народ снабжал их оружием, пропитанием, обмундированием. Если мы не будем помогать, то никогда не победим.
Главная сила движения «Вместе к Победе» – волонтёры-пенсионеры. Они даже разделились на смены: кто-то приходит утром, кто-то после обеда. Коллектив ночных и дневных контролёров ТЦ "Аструм" обеспечивает им фронт работы: готовят деревянные станки для сетей, режут ткань, делают насечки. Ткань закупают предприятия, организации и население.
Людмила Кононовна Григорьева до заслуженного отдыха работала фельдшером, Полина Михайловна Вецес – экономистом. Полина Михайловна работает каждый день по 2-3 часа, Людмила Кононовна – через день. У них на передовой родных нет, они просто по-женски, по-матерински хотят, чтобы чьи-то сыновья, внуки, мужья и отцы вернулись живыми, невредимыми и с победой над фашизмом:
– Мы здесь по зову сердца. Главное в нашей работе – позитив, хорошие мысли. Замечательно, что дети трудятся рядом с нами: детская радость передаётся бойцам, она исцеляет.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ СЕТИ
Зачем нужны маскировочные сети? И сколько их нужно?
– Маскировочные сети – это расходный материал, его должно быть много: ими укрывают окопы, блиндажи и военную технику, – поясняет Данис Харисович. Со временем сети изнашиваются, ветшают от дождей и ветров, поэтому при смене дислокации бойцы не забирают их с собой. Переизбытка сетей быть не может: фронт движется, на новых позициях нужны новые сети. Они уже спасли жизни сотням наших защитников.
– Почему на городских праздниках на улицы не выставляют станки для плетения сетей? – задают резонный вопрос юные журналисты. – Горожане бы не только развлекались, но и с удовольствием работали бы.
Оказывается, проблема в транспортировке станков: они большие, разбирать и перевозить их трудно.
Зато школьники, особенно на каникулах, могут передвигаться по городу беспрепятственно. Если бы каждый подросток хотя бы на день отложил телефон и отправился не в соцсети, а в "Аструм", наши бойцы были бы обеспечены маскировкой на долгие месяцы вперёд. Юные журналисты освоили технику изготовления сетей за 15 минут. У вас тоже получится. Приходите!
Подробную информацию о том, как оказать помощь участникам СВО, можно поучить по телефону +7 917 360 32 45.