«Вместе к Победе»

Глава Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Стерлитамак отметил, что республика каждую неделю отправляет гуманитарную помощь – колонны состоят из 20-30 фур.

– Хочу поблагодарить наших жителей и все организации, которые помогают формировать эти конвои, – сказал Радий Фаритович. – Они очень нужны, наши ребята их очень ждут.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель региона недавно опубликовал запись:

«Примерно раз в неделю из Уфы в зону СВО отправляются фуры со всем необходимым для наших военнослужащих. Это уже 130-й гуманитарный конвой, который собрали жители нашей республики для участников спецоперации. Эту работу мы будем продолжать, спокойно и сосредоточенно. Благодарю всех, кто к ней причастен.