Об одной благотворительной акции рассказывают наши горожане-волонтёры:

— В рамках акции «Посылка добра» от «Формулы хороших дел» СИБУРа и представителя общественной палаты г.Стерлитамака Самата Кифуллина мы навестили удивительных женщин, чьи судьбы — это история стойкости целого поколения.

Людмила Владимировна Садовская ребёнком пережила блокаду Ленинграда, а после войны по распределению приехала в Стерлитамак. Сначала работала на швейной фабрике, а потом 20 лет преподавала механику в Стерлитамакском технологическом колледже. Интересный факт: несколько её выпускников сегодня трудятся в ООО «УЭТП-НКНХ». Сейчас Людмила Владимировна живет одна: дети и внуки далеко, в Санкт-Петербурге. Её ясный ум и светлая память поразили нас.

Детство Раисы Александровны Муратшиной было опалено войной. Вместе с мамой они жили в Белгороде, в 1942 году попали в лагерь смерти. Мама погибла, а маленькую Раису приютили сердобольные соседи. После освобождения её эвакуировали в тыл. Сегодня, к счастью, Раиса Александровна не одна: ей с заботой и любовью помогает сын.

Мы принесли не просто продукты к новогоднему столу. Мы принесли внимание. Говорили по душам, вспоминали, улыбались. Эти встречи — напоминание о том, что самое ценное, что мы можем подарить, — наше время, участие и искренний интерес. Такие визиты — важная часть нашей корпоративной культуры и социальной ответственности. Спасибо «Формуле хороших дел» за возможность делать мир вокруг чуточку теплее.