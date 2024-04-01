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Благотворительность
1 Апреля , 13:04

Приходите на благотворительный показ!

Как вы отреагируете, повстречавшись с подростком с аутизмом? Что почувствуете, как будете себя вести? 

Приходите на благотворительный показ!
Приходите на благотворительный показ!

"Никогда не думал об этом", - скажут большинство из нас. Между тем с каждым годом рождается всё больше детей с РАС (расстройствами аутистического спектра), и мы должны научиться взаимодействовать, помогать им и быть полезными друг другу.

2 апреля мир отмечает День распространения информации о проблеме аутизма. Завтра, во вторник, в 18 часов в кинотеатре "Кинопорт" состоится благотворительный показ фильма "Особенные" в поддержку подростков с РАС. Инициаторы показа - АНО "Стияние чистого разума", организация по внедрению адаптивных и инклюзивных программ для лиц с РАС.

- Каждый из нас может стать чуточку добрее и терпеливее к особенностям людей с РАС, - уверена руководитель АНО "Сияние чистого разума", член Общественной палаты г.Стерлитамака Светлана Котлярова. - Каждому под силу хотя бы не осуждать их нежелательное поведение, а спросить родных и близких: "Чем я могу Вам помочь в данный момент?".

Благотворительные показы в эту дату стали для нашего города традицией: взрослые и дети уже смотрели интереснейшие фильмы "Каждый 88-й" и "Нормальный только я!". Киноистория "Особенные" - о людях с большим сердцем, которые умеют чувствовать чужую боль и помогать по-настоящему. Приходите семьями. Вход свободный. 

Автор:Екатерина Яковлева
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