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Благотворительность
4 Октября , 09:26

"Добро не уходит на каникулы"

"Бездомные животные – проблема всех и каждого" – так называется социальный проект лицея № 3 им. В.А.Секина.

"Добро не уходит на каникулы"
"Добро не уходит на каникулы"

Проект реализуется благодаря Всероссийскому конкурсу «Добро не уходит на каникулы» Национального проекта «Образование». Конкурс направлен на развитие добровольческой деятельности в школах.
– С миром происходит что-то странное и нелогичное: с каждым годом количество бездомных животных растёт в геометрической прогрессии, – напоминает советник директора по воспитанию Лидия Радаева. – Наш волонтёрский отряд «Добро» реализует проект, который улучшает жизнь бездомных животных.

3 октября в лицее прошёл урок добра, который провели кинолог Алексей Игоревич Саламатин и руководитель благотворительного фонда помощи бездомным животным "Мокрый нос" Наталья Семёновна Биргулиева и волонтёры. В гостях у ребят побывали и четвероногие гости – собаки. Дети могли пообщаться с ними, погладить.

В преддверии Всемирного дня защиты бездомных животных учащиеся лицея № 3 им.Секина В.А и родители приняли участие в благотворительной акции: собрали корм для фондов защиты животных, посетили фотовыставку и выставку детских рисунков и поделок. Корм для безнадзорных животных передадут в фонды и приюты, которые спасают, лечат и пристраивают братьев наших меньших.

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"Стерлитамакский рабочий"

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