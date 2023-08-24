Чем могут гордиться россияне?

Проект ДОСТИЖЕНИЯ.РФ – это научные, технологические и культурные достижения федерального уровня и субъектов страны. Все они будут представлены на Международной выставке-форуме «Россия» в ноябре 2023 года, которая пройдет на ВДНХ в соответствии с указом Президента России. На портале ДОСТИЖЕНИЯ. РФ – значимые достижения российских регионов https://clck.ru/35PEwm. Там же – интерактивное голосование за объекты, открытия или научные разработки регионов России.

Жители Башкортостана могут отдать свой голос за уникальную площадку для мероприятий – конгресс-холл «Торатау» и музей «Интеллектус», горнолыжный комплекс «Кандры-Куль» и самую сильную и выносливую башкирскую лошадь! Участвуйте в голосовании, пусть о достижениях республике узнает вся страна!

Фото: ИА "Башинформ"