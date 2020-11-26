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75 лет Победы
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Общие статьи
Вчера, 19:31
Прогноз погоды на 18 июля
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Вчера, 15:10
Свет и тени фестиваля
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Вчера, 14:50
Шесть опасностей лета для наших детей
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16 Июля , 19:38
Друзья, встречайте свежий номер!
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16 Июля , 16:30
Прогноз погоды на 17 июля
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16 Июля , 15:00
Пропал человек
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15 Июля , 19:00
Прогноз погоды на 16 июля
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15 Июля , 09:45
Друзья, завершен городской этап Республиканского фотоконкурса для медицинских работников "Герои нашего времени"
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14 Июля , 18:39
Прогноз погоды на 15 июля
Общие статьи
14 Июля , 09:14
Продолжается наш фотоконкурс "Герои нашего времени"
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14 Июля , 09:02
Друзья, встречайте свежий номер!
Общие статьи
26 Ноября 2020, 23:09
Вакцинация от гриппа в республике завершается
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26 Ноября 2020, 22:00
АО «Транснефть – Урал»: работаем по международным стандартам
Общие статьи
22 Ноября 2020, 00:21
Медицинским организациям города Уфы вручили автомобили
Общие статьи
20 Ноября 2020, 09:10
В Башкирии начались традиционные «Каз омэхе»
Общие статьи
17 Ноября 2020, 18:14
В Башкирии мошенники продают пожарные извещатели по завышенным ценам
Общие статьи
17 Ноября 2020, 12:31
В Башкирии объявлен конкурс «Я рисую мой Башкортостан»
Общие статьи
30 Октября 2020, 11:52
Путин исключил введение общенационального локдауна в России
Общие статьи
30 Октября 2020, 11:47
Онлайн бизнес-миссия в Индию
Общие статьи
27 Октября 2020, 13:10
Что изменится в жизни Россиян с 1 ноября
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В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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