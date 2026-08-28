+11 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX

Общие статьи

Общие статьи
28 Августа , 09:35
Московский заказ стимулирует развитие промышленности в Башкортостане
Общие статьи
24 Августа , 09:33
В Башкортостане обновляются объекты коммунальной инфраструктуры
Общие статьи
14 Августа , 12:22
Старт VIII Сабантуя в Сибае: заявления лидера Полиметалла о развитии Башкирии
Общие статьи
14 Августа , 10:20
Студотряды Башкирии дарят заботу: акции «Снова в школу» и «Чемодан в общагу»
Общие статьи
11 Августа , 11:47
В Башкортостане продолжается модернизация коммунальных сетей
Общие статьи
7 Августа , 09:59
Жители Башкортостана продолжают сталкиваться с дипфейками
Общие статьи
30 Июля , 08:56
Студенческие отряды Башкирии: как случайная практика стала стартом карьеры
Общие статьи
3 Июля , 09:03
УГНТУ выиграл грант на запуск топ-ИТ-программ с «Газпром нефтью»
Общие статьи
1 Июля , 11:59
Иностранным студентам в кампусе Уфы презентовали науку Башкортостана
Общие статьи
26 Июня , 11:44
В Башкортостане волонтёры заготавливают древесину для укрепления блиндажей
Общие статьи
26 Июня , 08:32
В Уфе открылась выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF»
Общие статьи
25 Июня , 12:13
Марина Девятова на Всероссийской Фольклориаде: «Я обожаю Башкортостан»
Общие статьи
25 Июня , 11:34
Хоровод дружбы из 50 коллективов: Дёмский парк гремит Фольклориадой!
Общие статьи
25 Июня , 02:12
Уфа принимает Всероссийскую детскую Фольклориаду
Общие статьи
11 Июня , 10:33
Флаг как оберег: в Уфе сплели триколор для бойцов на передовой
Общие статьи
5 Июня , 13:27
В России защитили права собственников жилья
Общие статьи
4 Июня , 06:57
«Знай наших»: приём заявок от брендов Башкортостана до 15 июня
Общие статьи
29 Мая , 12:27
В Межвузовском кампусе состоялось заседание Совета ректоров вузов Башкортостана
Общие статьи
20 Мая , 07:00
В уфимском парке «Россия – Моя история» побывали 52 тысячи школьников
Общие статьи
17 Мая , 11:42
В межвузовском кампусе Уфы обсудят клеточные технологии и их применение в науке
Все материалы
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru