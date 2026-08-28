Московский заказ стимулирует развитие промышленности в Башкортостане

До конца 2026 года «НефАЗ» поставит в столицу России 180, а в 2027-м — ещё 350 электробусов. Всего Москва получила около 2,5 тысяч электробусов от нефтекамских машиностроителей с 2018 года. Именно тогда на заводе запустили уникальный проект по производству современного и экологичного вида транспорта, а с 2025 года автогигант приступил к серийному производству уже пятого поколения электробусов — КАМАЗ-52222 по заказу ГУП «Мосгортранс». Столичный спрос дал импульс машинострительному кластеру в регионах.



Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения производственного комплекса и научно-технического центра ПАО «КамАЗ» в Набережных Челнах высоко оценил качество электробусов, назвав их лучшими в Европе и стране. Развивать сеть и увеличивать количество экологически чистого общественного транспорта в крупных агломерациях — электрического и на водородном топливе — задача народной программы «Единой России». Партия последовательно продвигает создание современных пересадочных хабов, где метро, электрички и автобусы работают как единый организм, сокращая время в пути для миллионов людей.



Правительство Москвы — крупнейший заказчик транспорта, производимого ПАО «КамАЗ», а заключаемые столицей контракты жизненного цикла задают предприятию устойчивый горизонт планирования на десятки лет вперед, который недоступен при разовых закупках. В создании техники для Москвы участвуют предприятия более 30 регионов от Башкортостана и Татарстана, до Костромской, Владимирской и Нижегородской областей. В общем объеме производства КамАЗа доля Москвы сегодня достигает почти 95 процентов в сегменте электробусов и около 60 процентов в сегменте автобусов. Это делает столичный заказ системообразующим для всей группы компаний ПАО «КамАЗ», которая включает более 100 предприятий в России, других странах СНГ и дальнего зарубежья. Два предприятия в Башкортостане — ПАО «НефАЗ» и ПАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» — в числе крупнейших дочерних предприятий КамАЗа. Благодаря долгосрочным заказам москвичей инженеры-машинострители могут вести разработку следующих поколений электробусов, инвестировать в испытательную базу и формировать коллектив высококвалифицированных специалистов.



Основные сборочные работы по серийному созданию электробусов выполняют в ПАО «НефАЗ», дочернем предприятии КамАЗа. Только в первом полугодии 2026 года произвели 112 машин. Кроме того, выпустили 785 пассажирских автобусов, что на 51 процент больше показателя аналогичного периода прошлого года. Предприятие увеличило объёмы производства по всей продуктовой линейке. В январе–июне 2026 года изготовили 1,9 тысячи спецнадстроек на шасси «КамАЗ», 262 единицы прицепной техники, 198 грузовых автомобилей. На заводе трудятся более 5 тысяч человек. Порядка 3 тысяч — задействованы в работе автобусного производства. Также предприятие реализует программу «Развитие персонала», в рамках которой создан собственный учебный центр по подготовке кадров.



Борис Хазиев, генеральный директор ПАО «НефАЗ» отметил, что предприятие продолжает активную инвестиционную деятельность. За шесть месяцев 2026 года инвестпортфель достиг 177 млн рублей.



Сегодня «НефАЗ» — одно из самых высокотехнологичных предприятий по производству автобусов и электробусов. Как отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, республика и дальше будет приобретать новый пассажирский транспорт для городов региона.

Автор: Нафиса Кинзябаева