В Башкортостане обновляются объекты коммунальной инфраструктуры

Главная задача — построить новые водозаборы, полностью заменить изношенные тепловые магистрали и обновить водопроводно-канализационное хозяйство, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем, от которых зависит комфорт жителей.

В Башкортостане в 2025 году завершили работы на 23 объектах. Всего отремонтировали более 70 км сетей водоснабжения и свыше 4 км сетей теплоснабжения. Это позволило снизить аварийность коммунальных систем и повысить качество коммунальных услуг для порядка 300 тыс. жителей республики. В текущем году по этой программе в планах обновить более 50 км сетевой инфраструктуры, в том числе свыше 35 км сетей водоснабжения, более 12 км сетей водоотведения и свыше 2 км сетей теплоснабжения.

— Ранее ресурсоснабжающие предприятия республики проводили ремонт коммунальных сетей в рамках своих инвестиционных программ и за счёт имеющихся средств. С реализацией федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» появилась дополнительная возможность проводить масштабное обновление сетей с привлечением федеральной поддержки. Это позволит последовательно сокращать накопленный износ и повышать надёжность коммунальных систем, — сообщила министр жилищно-коммунальных услуг Башкортостана Ирина Голованова.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что в Приволжском федеральном округе по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» построили и реконструировали 286 объектов ЖКХ. В результате условия проживания улучшились для 3,3 миллиона человек.

Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, обновление инженерных сетей создаёт базу для устойчивого развития регионов, поэтому важно наращивать темпы этой работы.

За процессом модернизации коммунальных сетей следит Фонд развития территорий (ФРТ). Его специалисты проводят выездные проверки и используют автоматизированную систему, где собраны данные о почти полумиллионе коммунальных объектов ПФО. Это помогает выявлять лучшие региональные практики и формировать рекомендации для повышения эффективности работ.

— Модернизация ЖКХ остаётся одной из приоритетных задач по всей стране. Такие работы проводятся в том числе благодаря предоставлению льготных займов за счёт средств Фонда национального благосостояния и финансовой поддержки из федерального бюджета. С 2022 года в Приволжском федеральном округе с привлечением этих механизмов обновлено 1012 объектов, включая 1,66 тыс. км коммунальных сетей, — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» синхронизированы с Народной программой партии «Единая Россия», которая держит на постоянном контроле работу по обновлению и строительству объектов городского хозяйства и ключевых объектов коммунальной инфраструктуры.