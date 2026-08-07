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Общие статьи
7 Августа , 09:59

Жители Башкортостана продолжают сталкиваться с дипфейками

В Республике Башкортостан за первые полгода 2026 года выявили пять дипфейков, а всего в рунете их было 788 – почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025 года (162). Таковы данные АНО «Диалог Регионы».

При этом объём сгенерированного контента, созданного для дезинформации, за полгода уже на 26 % превысил показатели всего прошлого года.
 
Каждый третий россиянин еженедельно сталкивается с дипфейками — поддельными видео, аудио и изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. По данным опроса АНО «Диалог Регионы», 52 % россиян уже видели дипфейки в соцсетях, а 43 % испытывают при этом негативные эмоции. Более половины опрошенных считают распространение синтетического контента потенциально опасным.
 
Иллюстрацией угрозы стал недавний вброс в Нефтекамске. В соцсетях появилась информация о якобы строительстве на месте старого троллейбусного депо современного миграционного центра для полутора тысяч граждан Индии и Северной Кореи. Для убедительности авторы приложили сгенерированные изображения. Фейк оперативно опровергли https://vk.com/wall-225926721_2733 — никакого центра не будет, его строительство никогда не планировалось. 
 
Как подчеркивает заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров, технология стремительно дешевеет и становится доступной, а качество генерации растёт — скоро отличить ИИ-контент от оригинала будет почти невозможно.
 
Отмечается, что теоретическая осведомлённость не помогает на практике. 62 % опрошенных знают о дипфейках, но 73 % не смогли бы описать конкретную тематику или содержание подделки, с которой столкнулись. Именно поэтому 48 % респондентов поддерживают введение специальных законов, ограничивающих использование дипфейков в противоправных целях.
 
— При выработке мер регулирования необходимо найти баланс между защитой от противоправного применения и возможностью использования технологии в позитивных целях, например, в творчестве, так как излишняя зарегулированность может остановить развитие самой технологии, — добавил Тихон Макаров.

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