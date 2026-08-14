Студотряды Башкирии дарят заботу: акции «Снова в школу» и «Чемодан в общагу»

2026-й, объявленный в республике Годом большой и дружной семьи, становится временем особой социальной активности. Башкортостанское региональное отделение Российских студенческих отрядов, известное своими трудовыми проектами, выступает ключевыми участниками благотворительных инициатив, направленных на поддержку детей и молодежи. Акции «Снова в школу» и «Чемодан в общагу», проводимые совместно с детским благотворительный фондом «С любовью» и АНО «Многодеток», стали ярким примером того, как забота о ближнем превращается в общее дело, укрепляя преемственность поколений.

В рамках Года большой и дружной семьи, целью которого является повышение престижа семейных ценностей и поддержка многодетных и многопоколенных семей, студенческие отряды Башкортостана активно включаются в волонтерскую деятельность. Одним из главных направлений является помощь детям и подросткам в начале нового жизненного этапа.

«Ежегодная акция „Снова в школу“ объединяет НКО, молодежные организации и неравнодушных жителей, чтобы обеспечить детей из нуждающихся семей необходимыми школьными принадлежностями. Студенческие отряды Башкортостана выступают здесь не просто как участники, а как связующее звено между поколениями, передавая эстафету добра и заботы», — объясняет Ирина Сухарева, председатель правления Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Особого внимания заслуживает проект «Чемодан в общагу», организованный благотворительным фондом «С любовью». Эта инициатива помогает выпускникам Центров содействия семейному воспитанию, которые делают первые шаги к самостоятельной жизни, переезжая в студенческие общежития.

«Для ребят, которые впервые переступают порог общежития, важно чувствовать, что их ждут и о них позаботятся. В Год большой и дружной семьи мы не можем оставаться в стороне — наши бойцы всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто делает первые шаги к самостоятельной жизни. „Чемодан в общагу“ — это не просто сбор вещей, это тепло и внимание, которые мы дарим будущим студентам, показывая им, что в республике у каждого есть своя большая дружная семья. В штабе студенческих отрядов организована точку сбора необходимых личных вещей, посуды, постельного белья. Наши студенты также не остаются в стороне, понимая сложную ситуацию, организуют закупку», — рассказывает Элина Саматова, руководитель (командир) Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Эти акции органично вписываются в концепцию Года большой и дружной семьи, где «большая» семья понимается не только как многодетная, но и как общество, объединенное общей заботой о будущем поколении.

Стать частью доброго дела может любой желающий, предоставив новые вещи. Подробности можно узнать по телефону координатора Светланы Исхаковой: 8-917-755-11-88.

Отметим, что региональное отделение РСО насчитывает почти 10 тысяч участников, которые задействованы в трудовых проектах по всей стране. Помимо поддержки детей, студотрядовцы активно участвуют в патриотической акции «Снежный десант РСО», оказывая шефскую помощь ветеранам и пожилым людям в отдаленных районах республики, участвуют в социально-значимых мероприятиях, развивают добровольчество.