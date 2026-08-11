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Общие статьи
11 Августа , 11:47

В Башкортостане продолжается модернизация коммунальных сетей

В Республике Башкортостан идет работа по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Они обновляются при поддержке Фонда развития территорий (ФРТ) за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

С 2022 года Правительственная комиссия одобрила 17 заявок из Башкортостана на общую сумму 8,36 млрд рублей. Большинство проектов уже завершено: в 2023 году введены 8 объектов, в 2024-м — ещё 6, в 2025-м — один объект в Уфе.
 
До конца 2026 года планируется завершить два оставшихся проекта — сети водоснабжения и водоотведения в Нефтекамске и котельную в селе Краснохолмский Калтасинского района. Качество коммунальных услуг для тысяч жителей повысится.
 
Как отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, благодаря комплексной работе ФРТ по всей стране уже модернизировано более 4,3 тыс. объектов ЖКХ, включая 7,7 тыс. км коммунальных сетей.
 
— Все вместе мы решаем широкий спектр задач по созданию комфортных условий проживания людей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновляются и котельные, и очистные сооружения, и водопроводные станции — вся инфраструктура, от которой зависит повседневный комфорт жизни, — подчеркнул Марат Хуснуллин.
 
Генеральный директор ФРТ Василий Купызин добавил, что фонд также занимается расселением аварийного жилья, восстановлением прав дольщиков и реализацией инфраструктурных проектов, что напрямую влияет на качество жизни.

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