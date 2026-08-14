+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Общие статьи
14 Августа , 12:22

Старт VIII Сабантуя в Сибае: заявления лидера Полиметалла о развитии Башкирии

Сегодня, 14 августа, официально открылся VIII Всероссийский инвестиционный сабантуй – одно из ключевых деловых событий Республики Башкортостан.

На протяжении двух ближайших дней город Сибай превращается в главную точку притяжения для лиц, принимающих стратегические решения, инвесторов, инициаторов новых проектов и всех, кто формирует вектор развития региональной экономики.

В рамках деловой программы форума директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков поделился позицией предприятия:

— Для нас участие в статусе генерального партнера Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» — это, в первую очередь, вклад в укрепление площадки, которая уже зарекомендовала себя как значимый катализатор экономического и социального прогресса территории. В настоящее время компания ведет в Башкортостане крупный комплекс работ: осуществляется глубокая модернизация производственных мощностей Сибайского ГОКа, активно готовятся условия для запуска Новопетровского месторождения, а также ведется работа по обновлению объектов спорта, культуры и прочей социальной инфраструктуры. Для нас критически важно, чтобы все эти мероприятия не только давали импульс промышленному сектору, но и напрямую влияли на улучшение повседневной жизни местных сообществ. Именно поэтому мы твердо намерены и в будущем сохранять высокую вовлеченность в процессы социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Источник: Молодёжная газета

Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru