Старт VIII Сабантуя в Сибае: заявления лидера Полиметалла о развитии Башкирии

На протяжении двух ближайших дней город Сибай превращается в главную точку притяжения для лиц, принимающих стратегические решения, инвесторов, инициаторов новых проектов и всех, кто формирует вектор развития региональной экономики.

В рамках деловой программы форума директор Уральского филиала компании «Полиметалл» Андрей Новиков поделился позицией предприятия:

— Для нас участие в статусе генерального партнера Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» — это, в первую очередь, вклад в укрепление площадки, которая уже зарекомендовала себя как значимый катализатор экономического и социального прогресса территории. В настоящее время компания ведет в Башкортостане крупный комплекс работ: осуществляется глубокая модернизация производственных мощностей Сибайского ГОКа, активно готовятся условия для запуска Новопетровского месторождения, а также ведется работа по обновлению объектов спорта, культуры и прочей социальной инфраструктуры. Для нас критически важно, чтобы все эти мероприятия не только давали импульс промышленному сектору, но и напрямую влияли на улучшение повседневной жизни местных сообществ. Именно поэтому мы твердо намерены и в будущем сохранять высокую вовлеченность в процессы социально-экономического развития Республики Башкортостан.

Источник: Молодёжная газета