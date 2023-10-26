6 ноября в 17 часов впервые на сцене Русского драматического театра состоится премия «Блогер года». Для зрителей подготовлена интересная программа, новые номинации, полезные знакомства, фотозоны и многое другое.
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
Голосование за номинантов продлится до 30 октября. 3 блогера, которые наберут больше всего голосов, заберут главные номинации.
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