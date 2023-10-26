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26 Октября , 14:19

В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»

6 ноября в 17 часов впервые на сцене Русского драматического театра состоится премия «Блогер года». Для зрителей подготовлена интересная программа, новые номинации, полезные знакомства, фотозоны и многое другое.

В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»

Голосование за номинантов продлится до 30 октября.
3 блогера, которые наберут больше всего голосов, заберут главные номинации.

Подробности на сайте: www.blogergoda2023.ru

Фото: Сергея Крамскова

В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
В Стерлитамаке состоится премия «Блогер года»
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"Стерлитамакский рабочий"

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