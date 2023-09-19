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Дети
19 Сентября , 17:36

Праздник, посвящённый труженикам

16 августа в детском санатории « Нур» принимали гостей.

Праздник, посвящённый труженикам
Праздник, посвящённый труженикам

В этот день здесь состоялся традиционный праздник « Хлеб - всему голова», который вместе с отдыхающими детьми , сотрудниками санатория и почетными гостями  праздновали городские хлебопеки.

С древних времен хлебу отводилось самое почетное место на столе. Издавна хлеб был главным признаком достатка в семье и благополучия в доме. Да и сегодня мало что изменилось.

В санатории «Нур» праздник хлеба проводится ежегодно более 15 лет. Организаторы  стараются, чтобы ребята через игры  и конкурсы смогли увидеть, насколько значим труд хлеборобов и хлебопеков.

С приветственной речью перед детьми и гостями выступили главный врач санатория «Нур» Регина Ринатовна Саляхова и заместитель Генерального директора ОАО «Стерлитамакский  хлебокомбинат» Ольга Николаевна Хамитова.

На время праздника ребята и гости отправились в путешествие по сказке «Колобок». Встречая на своем пути лесных жителей и  отважных  детишек, герой оказался на главном торжестве, где царила атмосфера веселья, добра и невероятный аромат вкусных угощений.

В санатории оказалось немало отдыхающих, которые отмечают свой день рождения в сентябре.  Они получили вкусные подарки от хлебокомбината.

Самых активных и талантливых ребят на празднике наградили за участие в конкурсе детского рисунка «Хлеб всему голова».

Одним из ярких моментов праздника стало появление двух гигантских танцующих медведей.

По доброй традиции стерлитамакские хлебопеки, передали детям вкусный, свежеиспеченный каравай и пирог – угощения хватило на всех.

Праздник получился весёлым, хлебосольным и ярким.

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"Стерлитамакский рабочий"

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