Школьные переменки – для игр и флешмобов!

​ – Наставники – это те же старшеклассники, которые, не имея педагогического образования, работают с ребятами 1-4 классов – участниками программы «Орлята России». Когда учитель является организатором и носителем ценностей и передает свой опыт детям начальной школы, то наставники​ выступают его помощниками, которые помогают учителю организовать эту работу, провести мероприятие, помочь учителю подготовиться, – рассказала советник директора по воспитанию Лидия Радаева.

Напомним: «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов. Он создаёт условия для воспитания патриотов своего Отечества, людей неравнодушных, отзывчивых, стремящихся к знаниям и спортивным достижениям, творческому поиску и научным исследованиям, тех, кто готов созидать, делая мир вокруг себя лучше.

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного».

Как стать "орлёнком"? Эту программу многие школы выбирают как внеурочную деятельность для младшеклассников.