Яркий, увлекательный, сказочный!

Яркий потому, что каждый спектакль походил на семицветную радугу . Увлекательный, так как истории, показанные на сцене, имели супер интересные сюжеты. Сказочный -- большинство участников -- воспитанники детских садов. Они играли в постановках по любимым сказкам.

На фестиваль приехал 41 театральный коллектив из Стерлитамака, Салавата и Наумовки. Несмотря на то, что все артисты играли талантливо и с душой. Гран-при завоевала уникальная эксклюзивная театральная студия из Салавата "Катарсис".

Автор: Евгения Дьяконова

Фото Тамары Андреевой