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Дети
8 Декабря , 15:50

Яркий, увлекательный, сказочный!

Таким стал в этом году традиционный фестиваль "Театральный Стерлитамак".

Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!

Яркий потому, что каждый спектакль походил на семицветную радугу . Увлекательный, так как истории, показанные на сцене, имели супер интересные сюжеты. Сказочный -- большинство участников -- воспитанники детских садов. Они играли в постановках по любимым сказкам.
На фестиваль приехал 41 театральный коллектив из Стерлитамака, Салавата и Наумовки. Несмотря на то, что все артисты играли талантливо и с душой. Гран-при завоевала уникальная эксклюзивная театральная студия из Салавата "Катарсис".

Автор: Евгения Дьяконова

Фото Тамары Андреевой

Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Яркий, увлекательный, сказочный!
Автор:Евгения Дьяконова
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