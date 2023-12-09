Луч солнца и надежды

Санаторий «Нур» − не только современное лечебно-оздоровительное учреждение, но и второй дом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Именно здесь родителям возвращают надежду, а детям – здоровье. К Международному дню людей с ОВЗ сотрудники санатория подготовили для детей и их родителей предновогоднюю праздничную программу «Дорогою добра».

Главный врач Регина Ринатовна Саляхова рассказала, что в этом году санаторий «Нур» стал победителем регионального этапа конкурса и вошёл в список 20 сильнейших организаций России по своему профилю. Он стал лауреатом в номинации «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления».

Санаторий получил награду и в специальной номинации «За высокую вовлечённость родителей в инклюзивный процесс». Являясь единственной представленной в финале медицинской организацией, «Нур» смог добиться высоких результатов. Помощник генерального директора предприятия «Стерлитамакский хлебокомбинат» организовал для гостей чаепитие. Алевтина Карпова рассказала о многолетнем сотрудничестве с санаторием. Это совместные мероприятия, например, «Праздник хлеба». Дети работников хлебокомбината тоже лечатся и отдыхают в санатории. Алевтина Геннадьевна сказала:

– Желаю родителям крепкого здоровья и большого терпения, сотрудникам санатория – дальнейших успехов. Мы и сейчас видим, каких больших результатов вы достигаете в своём нелёгком труде. Пусть вашим детям встречаются только добрые люди. Впереди Новый год. И мы начинаем создавать праздничное настроение.

Встретиться с детьми и пообщаться с их родителями пришли депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан VI созыва Азат Курбангалеев и руководитель РОО «Дети – наше счастье» Анастасия Самойлова. Азат Маратович поблагодарил логопедов, психологов, реабилитологов и воспитателей за профессионализм. Анастасия Анатольевна сказала, что в мире есть особенные люди, которым нужны наши помощь, поддержка и понимание. Санаторий «Нур» − одно из немногих по-настоящему инклюзивных мест, где дети с ОВЗ на протяжении многих лет проходят лечение и реабилитацию совместно с обычными детьми.

Серое декабрьское утро скрасила волшебная история, которая познакомила детей и родителей со сказочными героями Знайпухом и Дракошей. Задорные и энергичные персонажи веселили маленьких и взрослых играми, танцами и песнями. Детей порадовали главные волшебники − Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили им подарки. А художник волшебной кистью рисовала на чёрном полотне. Она предложила взять ребятам золотые блёстки и посыпать ими полотно. Несколько взмахов рук, и золотая пыльца проявила в темноте луч солнца и надежды.

Кто же придумал сказку о Дракоше и Пушистую историю? Старший воспитатель «Нура» Миляуша Назарова рассказала, что программу они готовят сами, отмечают все праздники многие из которых стали традиционными.

Сказка о Дракоше действительно получилась волшебной, яркой и оптимистичной.



Прочувствуем эмоции детей через фотографии Тамары Андреевой