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Дети
10 Декабря , 15:37

Калейдоскоп впечатлений

Постоянные читатели городской газеты любят и ждут «Нашу детскую». 

Калейдоскоп впечатлений
Калейдоскоп впечатлений

На этой неделе мы посвятили детскую страничку творчеству школьников. Встречайте тексты юных авторов и присылайте нам ваши стихи, рассказы и рисунки: WhatsApp 8987-61-57-253.

Что такое любовь?

Иногда я задаюсь вопросом: что такое любовь и как она выглядит?

Я спрашивала об этом многих людей, но никто не дал мне точного ответа. И мнение каждого было разным.

А мне нужно знать, что это. Вдруг я упущу её или не сумею понять, что это именно она?

Многие  мои знакомые  уже заводят отношения, но я не понимаю: как  можно не думать, твой это человек или нет? И как можно прожить с человеком, скажем, более десяти лет и сберечь любовь?

Когда я спросила об этом у мамы, она мне ответила: «После влюблённости появляется уважение». Но я так не хочу. Мне хочется  жить с человеком, которого любишь, а не с тем, кого только уважаешь. Наверное, это оттого, что слово «уважение» для меня означает терпение.

Когда-нибудь я узнаю точное значение этого заветного слова – «любовь».  Я хочу  встретить такого человека, которого буду любить  до конца моих дней.

Да, я понимаю, что в жизни не бывает так красочно, как в мультиках и фильмах. Случается так, что люди расстаются и уходят к другим. Это совершенно нормально: наверное, человек действительно может надоесть или его можно разлюбить.  Увы, это нельзя как-то убрать из жизни людей. Но и говорить, что такое случается со всеми нами, тоже, к счастью, нельзя.

А пока я стараюсь избегать обобщений. Я часто слышу, что все люди одинаковые и не стоит им доверять. Но ведь это неправда. Согласитесь, мы сами по себе существа непонятные. Я надеюсь, что каждый из нас будет мыслить разумно и обязательно найдёт себе настоящую пару.

Самира ШАХМАЕВА, 15 лет

Кнопа

Кнопа – это мой джунгарский хомяк.

Я давно просила маму купить мне домашнего питомца, чтобы я его любила и ухаживала за ним. И вот однажды мы пошли в зоомагазин и увидели в маленькой клетке хомяка: он грустно сидел в углу. Оказалось, что его обижали другие хомяки, поэтому пришлось его отсадить в клетку-переноску. Конечно, мы забрали его к себе.

Кнопа очень шустрая: в первый же день она сбежала от нас под книжный шкаф. А теперь она любит сидеть у меня на руках и смотреть на меня чёрными глазками-бусинками. И гонять по дому в прозрачном пластиковом шаре: наверное, она хочет всегда быть стройной.

Моя маленькая Кнопочка стала нашим будильником: рано утром она звонко грызёт свой деревянный домик. У неё в клетке был и картонный домик, но она его давно уже съела. А мы его для этого ей и дарили.

Кнопа умеет откликаться на звуки: раньше она обращала внимание на шуршание, а теперь отзывается на «кис-кис», как котёнок. И на звук моего воздушного поцелуя.

Мой хомяк с удовольствием ест семечки, кукурузу и фабричный корм. Кнопа уже пробовала дыню и арбуз, арбуз ей особенно понравился. Поэтому она, наверное, будет рада лету.

Алсу ГАЛЕЕВА, 13 лет

Фурсьютинг: пушистый карнавал

У каждого человека есть свои интересы. А у каждого ли есть свои любимые субкультуры?

 Я хочу рассказать про свою любимую субкультуру - фурсьютинг.

Слово «фурсьютинг» произошло из двух английских слов: «фур» – пушистик и «сьют» – костюм, получается «пушистый костюм». Первый фурсьют – карнавальный костюм, который «превращает» людей в животных, появился в 1980 году в США.

 Эта субкультура подойдёт для тех, кто интересуется антропоморфами. Нарядившись в такие костюмы, можно разыгрывать сценки и спектакли.

Есть несколько видов фурсьюта.

Кимано – это милые виды фури с широкими ногами и большой головой.

Мультяшка – у них большие мордочки и иногда движется челюсть.

Реалистик – более правдоподобные детали и более похожи на настоящих животных.

Полуриалистик – проработанный мультяшка, менее заметные детали.

Полусьют – только перчатки, тапки, хвост и маска.

Квадросьют – сьют на четырёх лапах.

Каждый из этих видов по-своему уникальный. Остаётся только выбрать, какой подходит вам.

Елизавета СОБОЛЕВА, 10 лет

Настроение

Включён на кухне свет.

На улице темно.

И ветер дует за окном,

Метель покрыла ели.

О жизнь, какой мне дашь совет

На все мои сомнения?..

И грусть, отчаяние, печаль

Заполнят настроение.

Диана МАННАНОВА, 11 лет

Как я решила стать художником

Когда я была маленькая, я очень любила рисовать и создавать различные поделки. Я просила, чтобы родители отдали меня в художественную школу, но меня не брали: туда принимали только с первого класса. Мы не сдавались – я стала заниматься в кружке рисования в ГДК. Мне там очень нравилось. Как только я пошла в первый класс, мы сразу побежали записываться в младшую художественную школу.

После 4 класса будущих художников переводят в старшую художественную школу – сейчас я учусь там в 7 классе, а через год закончу обучение.

Когда я рисую, мне спокойно, все проблемы куда-то уходят, люди, кажется, становятся добрее. Каждый человек – творец. Если ему дать бумагу и кисть, он нарисует свой внутренний мир, тем самым сможет высказаться. А высказываться нужно, чтобы не держать в себе эмоции, не замыкаться, а открываться другим и быть счастливым.

Ульяна ИВАНОВА, 13 лет

Автор:Екатерина Яковлева
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