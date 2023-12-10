Калейдоскоп впечатлений

Что такое любовь?

Иногда я задаюсь вопросом: что такое любовь и как она выглядит?

Я спрашивала об этом многих людей, но никто не дал мне точного ответа. И мнение каждого было разным.

А мне нужно знать, что это. Вдруг я упущу её или не сумею понять, что это именно она?

Многие мои знакомые уже заводят отношения, но я не понимаю: как можно не думать, твой это человек или нет? И как можно прожить с человеком, скажем, более десяти лет и сберечь любовь?

Когда я спросила об этом у мамы, она мне ответила: «После влюблённости появляется уважение». Но я так не хочу. Мне хочется жить с человеком, которого любишь, а не с тем, кого только уважаешь. Наверное, это оттого, что слово «уважение» для меня означает терпение.

Когда-нибудь я узнаю точное значение этого заветного слова – «любовь». Я хочу встретить такого человека, которого буду любить до конца моих дней.

Да, я понимаю, что в жизни не бывает так красочно, как в мультиках и фильмах. Случается так, что люди расстаются и уходят к другим. Это совершенно нормально: наверное, человек действительно может надоесть или его можно разлюбить. Увы, это нельзя как-то убрать из жизни людей. Но и говорить, что такое случается со всеми нами, тоже, к счастью, нельзя.

А пока я стараюсь избегать обобщений. Я часто слышу, что все люди одинаковые и не стоит им доверять. Но ведь это неправда. Согласитесь, мы сами по себе существа непонятные. Я надеюсь, что каждый из нас будет мыслить разумно и обязательно найдёт себе настоящую пару.

Самира ШАХМАЕВА, 15 лет