Выбираем победителя конкурса детских рисунков

Второй этап- голосование. С 14 по 22 февраля, до 12 часов по местному времени.

Для того, чтобы проголосовать за участника, нужно пройти по ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll65cc70a85bbf5010dd93bc89

Голосовать могут только подписчики нашего сообщества в социальной сети "Вконтакте"!

Победитель городского этапа конкурса определяется большинством голосов, получает приз от редакции - скетчбук (небольшой альбом для рисования) и набор цветных карандашей. Также победитель принимает участие в третьем этапе.

Третий этап (26 февраля – 14 марта).



- Региональное голосование в сообществе "Наш Башкортостан".





