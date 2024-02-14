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Дети
14 Февраля , 14:53

Выбираем победителя конкурса детских рисунков

Друзья, приступаем ко второму этапу республиканского конкурса детских рисунков на тему 23 февраля и патриотической тематики.

Выбираем победителя конкурса детских рисунков
Выбираем победителя конкурса детских рисунков

Второй этап- голосование. С 14 по  22 февраля, до 12 часов по местному времени.

Для того, чтобы проголосовать за участника, нужно пройти по ссылке: https://vk.com/app7198399_-22753747#poll65cc70a85bbf5010dd93bc89

Голосовать могут только подписчики нашего сообщества в социальной сети "Вконтакте"!

Победитель городского этапа конкурса определяется большинством голосов, получает приз от редакции - скетчбук (небольшой альбом для рисования) и набор цветных карандашей. Также победитель принимает участие в третьем этапе.

Третий этап (26 февраля – 14 марта).


- Региональное голосование в сообществе "Наш Башкортостан".


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