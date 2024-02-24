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Дети
24 Февраля , 00:06

"Мы - бравые солдаты!"

Как называется одежда кадетов? Во сколько лет можно поступить в кадетский класс? Сколько времени кадеты уделяют тренировке?

"Мы - бравые солдаты!"
"Мы - бравые солдаты!"

Эти и другие вопросы задавали воспитанники детского сада № 73 девятиклассникам класса Росгвардии школы № 23 на празнике "Мы - бравые солдаты!"

Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у детей чувства патриотизма, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Дети были в восторге от строевой подготовки, ловкости и умелости юных росгвардейцев.

Обратили особое внимание на внешний вид и форму кадетов, выяснили что слово "магазин" имеет разное значение. Совместные игры и эстафеты с участием детей, кадетов заложили прочный фундамент в воспитании патриотических чувств будущих защитников. Памятным итогом встречи стали многочисленные фотографии.

Коллектив детского сада выражает огромную благодарность директору 23-й школы Оксане Васильевне Самойловой и воспитателю Валерию Николаевичу Скоробогатову за сотрудничество  и помощь в организации культурно-досуговой деятельности, посвященной празднованию Дню защитника Отечества.

 Заведующий МАДОУ «Детский сад №73» Л.С. Вихляева

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