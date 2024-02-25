"Флаг моей республики"

Заведующая И.Ф.Зайнетдинова познакомила младшеклассников 35-й школы с историей флага и значением его цветов, а также другими государственными символами. Дети разгадывали загадки о любимой Республике, читали стихи. В конце мероприятия ребята сделали флаг Республики Башкортостан.

Триколор сопровождает нас в самые торжественные и значимые моменты в жизни многонационального региона, вдохновляет на великие победы, большие открытия, культурные и спортивные достижения. Все мы испытываем чувство гордости, ответственности и сплоченности, когда поднимают флаг нашей республики на мероприятиях и соревнованиях.

И сегодня в День Государственного флага Башкортостана мы вновь ощущаем свою сопричастность к великой истории нашей республики, и стремимся сохранить наши славные традиции.

Учитель 35-й школы Е.К.Фадеева