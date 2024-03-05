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5 Марта , 00:21

"Вызов красоте"

Так назывался форум, который состоялся в школе № 23 и был приурочен к Международному женскому дню.

"Вызов красоте"
"Вызов красоте"

- Форум стал настоящим праздником красоты, достоинства и силы души каждой девушки и женщины в нашей школе, - делятся впечатлениями его участники. - Мы собираемся вместе, чтобы отметить их важность в нашей жизни и выразить им нашу благодарность за их непреодолимую силу и элегантность.

На форуме "Вызов красоте" состоялись мастер-классы и обсуждение актуальных вопросов, связанных с ролью женщины в современном обществе, равенством полов и укреплением самооценки и самопризнания. Была создана зона красоты, где девушки смогли получить советы по уходу за кожей и здоровьем, макияжу и прическам от профессионалов.

Автор:Екатерина Яковлева
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