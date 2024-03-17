Как празднуют Масленицу взрослые и дети

Праздник для первоклашек

Во дворе школы N 35 в этот мартовский день было шумно и весело. Ребятишки и их родители дружною толпой провожали зиму и встречали весну.

В далёкие времена Новый год отмечался в день весеннего равноденствия, то есть в Масленицу. Зиму прогнали — значит, наступил новый год. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, таким он и будет. Потому не скупились в этот праздник на щедрое застолье и неуёмное веселье. Вот и 1 "А" ( учитель Э.А.Масагутова) устроил настоящий фольклорный праздник: яркие костюмы, веселые конкурсы, широкое застолье.

Масленица — это праздник души, когда все вокруг позволяют себе отдохнуть и насладиться весёлыми забавами. Началась Масленица с игр: бег в мешках, перетягивание каната, эстафета с "блинами на сковороде", катание на санках, "Кто дальше забросит валенок". Самый задорный конкурс "Лови, Масленичный снежок!" вызвал у детей небывалый восторг.

Счастливые и уставшие от подвижных игр дети пили чай с блинами. Ах, как хорош чай из настоящего самовара, да на улице! "Самовар кипит, уходить не велит!" В продолжение гулянья торжественно вынесли символ праздника - чучело Масленицы, сделанное из соломы и обряженное в яркую одежду. Возле него водили хороводы, пели песни и отгадывали загадки.

Праздник удался!

Армрестлинг и цирковое шоу

Традиционно в санатории-профилактории «Ольховка» при поддержке БСК, Молодежного совета и театральной студии «ГЛАЗ» на Масленицу проводят народные гуляния. Для гостей организовали театрализованное представление, раздачу блинов и горячего чая, а также соревнования: гости перетягивали канат, распиливали брёвна, катались на ватрушках, поднимали гирю, состязались в армрестлинге и пели частушки. Праздничное действо завершилось сжиганием чучела и народными песнями. Также каждый год на Масленицу в Ольховку приезжает цирковое шоу с собаками и голубями.

Событие получилось насыщенным и наверняка запомнится на целый год. А вы отметили Масленицу?