Широкая Масленица в детском саду

К Широкой Масленице дети готовились и ждали её с нетерпением: вместе с воспитателями разучивали стихи, песни, потешки, поговорки, водили хороводы, играли в народные игры, рисовали и делали аппликации и, конечно же, угощались вкусными масленичными блинами.

Организаторы праздника – педагоги во главе с заведующей Ольгой Николаевной Николаевой – приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу.

Открыли праздник Скоморохи: они загадали детям загадки. Заглянула в гости неотразимый сказочный персонаж – Баба Яга. Под звуки русской народной музыки она устроила для всех ребят соревнования. Во всех играх-забавах побеждала дружба. Никто не скучал, все только веселились!

Конкурсы, стихи, хороводы и песни привлекали внимание не только детей, но и прохожих, которые останавливались и с интересом наблюдали за происходящим. Ребята и взрослые с азартом прогоняли Зимушку-Зиму и с радостью встречали красавицу Весну.

Здесь же, на площадке детского сада, развернулась настоящая ярмарка: ароматная выпечка, сладости, детские поделки, рисунки, в организации которой активными участниками стали родители воспитанников. Каждая группа на ярмарке подготовила свою визитку – они были оригинально представлены родителями в виде частушек, закличек и потешек.

Малыши групп раннего возраста также не остались в стороне. Из-за мороза они не смогли выйти на улицу, но для них был организован настоящий праздник в музыкальном зале: с играми-забавами, хороводами, плясками, приходом гостей – персонажей Масленицы.

Праздник закончился у малышей чаепитием в группе: поеданием вкусных и ароматных блинов, которые с любовью приготовили родители.

А старшие ребята прямо на улице с удовольствием ели вкусные блины,которые для них испекли наши повара. Блины запивали ароматным чаем.

Детскому счастью не было предела! А блины – просто объедение! Весёлым и задорным праздником зиму проводили. Будем ждать дружную весну!

Э.И.Бахтиярова, учитель-логопед детского сада № 13