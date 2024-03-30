Завершается неделя детской книги

В централизованной библиотечной системе Стерлитамака с 23 по 31 марта проходит акция «Неделя детской книги». В библиотеках города в рамках Книжкиной недели проводятся различные мероприятия - викторины, конкурсы, мастер-классы, встречи с писателями и поэтами, пишущими для детей и подростков.



В детской библиотеке Стерлитамака организован городской конкурс «Книга. Семья. Библиотека», на который поступило более пятисот детских работ. Среди них есть настоящие шедевры.



А это значит, что интерес к книге, к чтению у нынешних детей и подростков не ослабевает.



Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова