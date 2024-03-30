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Дети
30 Марта , 12:30

Завершается неделя детской книги

В централизованной библиотечной системе Стерлитамака с 23 по 31 марта проходит акция «Неделя детской книги».

Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги

В централизованной библиотечной системе Стерлитамака с 23 по 31 марта проходит акция «Неделя детской книги». В библиотеках города в рамках Книжкиной недели проводятся различные мероприятия - викторины, конкурсы, мастер-классы, встречи с писателями и поэтами, пишущими для детей и подростков.


В детской библиотеке Стерлитамака организован городской конкурс «Книга. Семья. Библиотека», на который поступило более пятисот детских работ. Среди них есть настоящие шедевры.


А это значит, что интерес к книге, к чтению у нынешних детей и подростков не ослабевает.


Подробности - в одном из ближайших номеров нашей газеты.

Марина Воронова

Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Завершается неделя детской книги
Автор:Марина Воронова
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