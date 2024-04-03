«Мы разные, но мы вместе!»

По инициативе АНО «Сияние чистого разума» и киноцентра «Кинопорт» состоялся благотворительный показ фильма «Особенные», создатели которого познакомили зрителей с героями сегодняшнего дня. Киношные персонажи, как и реальные волонтерские организации, не стремятся к наградам. Для них важно уменьшить напряжение в обществе, помочь окружающим снять стигму "аутизм — это болезнь", а также избежать недопонимания при встрече с "особенными" людьми.

В нашем городе тоже есть настоящие и реальные герои. Это родители детей с РАС (расстройство аутистического спектра) и специалисты центра «Сияние чистого разума». Учредитель организации Светлана Котлярова вместе с профессиональными психологами, дефектологами и специалистами по адаптивной физкультуре создают комфортное и поддерживающее окружение для детей с РАС, помогая им с адаптацией, социализацией и развитием навыков. Благодаря их работе, дети с РАС не чувствуют себя чужими, а общество становится толерантнее и добрее.

Перед показом фильма к зрителям обратился один из специалистов организации «Сияние чистого разума» — Гузелия Каекбердина:"В России более 300 000 детей живут с аутизмом. Каждые 36 человек на Земле имеют данный диагноз. Важно понимать, что РАС — это не болезнь, а расстройство развития. Аутизм – это часть человеческого многообразия, и каждый человек с аутизмом уникален со своими сильными сторонами и талантами. Вспомним Альберта Эйнштейна, Винсента Ван Гога, Моцарта. У них тоже было расстройство аутистического спектра. Поэтому вместо того, чтобы фокусироваться на ограничениях, важно создавать общество, где каждый может найти свое место и быть признанным. Мы хоть и разные, но мы вместе!"

Управляющая киноцентром «Кинопорт» Мария Орешникова отметила, что язык кинематографа имеет уникальную силу проникновения в человеческую душу и понимания чужих проблем:"Благодаря кино мы можем увидеть проблемы, с которыми мы можем не иметь опыта в реальной жизни, и подойти к ним с пониманием и состраданием."

Сегодняшний показ фильма объединил всех неравнодушных жителей нашего города. Специалисты центра также порадовали горожан синими шариками и продукцией, которая была изготовлена руками воспитанников «Сияния чистого разума».

Фото Дамира Лугманова, организации "Сияние чистого разума"