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Дети
3 Апреля , 02:37

«Мы разные, но мы вместе!»

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В Стерлитамаке традиционно отметили День принятия и видимости аутизма.

«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»

По инициативе АНО «Сияние чистого разума» и киноцентра «Кинопорт» состоялся благотворительный показ фильма «Особенные», создатели которого познакомили зрителей с героями сегодняшнего дня. Киношные персонажи, как и реальные волонтерские организации, не стремятся к наградам. Для них важно уменьшить напряжение в обществе, помочь окружающим снять стигму "аутизм — это болезнь", а также избежать недопонимания при встрече с "особенными" людьми.

В нашем городе тоже есть настоящие и реальные герои. Это родители детей с РАС (расстройство аутистического спектра) и специалисты центра «Сияние чистого разума». Учредитель организации Светлана Котлярова вместе с профессиональными психологами, дефектологами и специалистами по адаптивной физкультуре создают комфортное и поддерживающее окружение для детей с РАС, помогая им с адаптацией, социализацией и развитием навыков. Благодаря их работе, дети с РАС не чувствуют себя чужими, а общество становится толерантнее и добрее.

Перед показом фильма к зрителям обратился один из специалистов организации «Сияние чистого разума» — Гузелия Каекбердина:"В России более 300 000 детей живут с аутизмом. Каждые 36 человек на Земле имеют данный диагноз. Важно понимать, что РАС — это не болезнь, а расстройство развития. Аутизм – это часть человеческого многообразия, и каждый человек с аутизмом уникален со своими сильными сторонами и талантами. Вспомним Альберта Эйнштейна, Винсента Ван Гога, Моцарта. У них тоже было расстройство аутистического спектра. Поэтому вместо того, чтобы фокусироваться на ограничениях, важно создавать общество, где каждый может найти свое место и быть признанным. Мы хоть и разные, но мы вместе!"

Управляющая киноцентром «Кинопорт» Мария Орешникова отметила, что язык кинематографа имеет уникальную силу проникновения в человеческую душу и понимания чужих проблем:"Благодаря кино мы можем увидеть проблемы, с которыми мы можем не иметь опыта в реальной жизни, и подойти к ним с пониманием и состраданием."

Сегодняшний показ фильма объединил всех неравнодушных жителей нашего города. Специалисты центра также порадовали горожан синими шариками и продукцией, которая была изготовлена руками воспитанников «Сияния чистого разума».

Фото Дамира Лугманова, организации "Сияние чистого разума"

«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
«Мы разные, но мы вместе!»
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