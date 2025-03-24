Растим патриотов

Особенно это стало актуально благодаря введению в детские сады Федеральной образовательной программы. Её цель – разностороннее развитие ребенка на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

В детском саду № 82 растят патриотов: здесь организуют выставки «Наша армия самая сильная, наша армия самая смелая», «Золотые руки мамы», развлечения и виды досуга «День самовара», «Масленица», «Смотр строя, песни и речёвки». В старших группах воплощается в жизнь проект «Семейные традиции», работают детские объединения «Горница» и «Йолдыз». На праздниках в детском саду дети могут участвовать в конкурсах, посвященных истории России – так они учатся не только соревноваться, но и работать в команде, поддерживать друг друга. Совместные с родителями мероприятия, такие как «Я как папа», «8 Марта», привлекают взрослых к воспитательному процессу и не только укрепляют внутрисемейные узы, но и взращивают в детях чувство гордости за свою Родину.

На занятиях наши воспитанники знакомятся с историей своей страны, её героями и значимыми событиями. Мы используем различные методические приёмы: игры, беседы, чтение художественной литературы о героях России и её истории. Мастер-класс под названием «Патриотизм начинается с детства» стал площадкой для обмена опытом между родителями и педагогами, где обсуждаются важные аспекты воспитания патриотизма в семье.

Так наши ребята учатся чувствовать свою причастность к родному краю, уважать Отечество и любить свою Родину. Важно, что эта работа начинается с детства, ведь именно в этот период закладываются ценности, которые будут сопровождать человека на протяжении всей жизни.

Воспитатели А.З. Рахматуллина, Р.С. Сагитова, И.Н.Ефимова, Е.П.Пупшева