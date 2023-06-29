Вдали от городской суеты

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ – УФА ГУЛЯЕМ, ДЕНЕГ НЕТ – ЧИШМА СИДИМ»

Твои скромные сбережения бережно хранятся в ярком конверте с надписью: «На все случаи твоей никчёмной жизни». В двадцать пятый день рождения этот конверт подарила подруга-шутница, которая и сейчас уверена, что обязательно накоплю себе на велосипед или культурную поездку в Санкт-Петербург. Когда ты молод, то сбережений хватает только на мороженое или комплексный обед в «Рандеву». А путешествий хочется. На выходных мы с друзьями часто не можем усидеть на месте. У моего конверта, спрятанного между «Преступлением и наказанием» и «Квантовой физикой», самоклеящийся клапан уже давно отпал, после того как хозяйка (будем верить, что будущая миллионерша) в очередной раз взяла пятидесятирублёвые купюры на бензин другу. «Поехали в пещеру или на гору! Только для начала заправьте меня!», – справедливо просит друг, и мы едем впятером в тесноте, да не в обиде. По ухабам и кочкам передвигается его «Логан». Пассажиры открывают окна машины и гадают, каких персонажей напоминают им облака. Водитель морщится от дорожной пыли и обещает друзьям пешую прогулку, если они не закроют не только окна, но и рты. Я же достаю уже пустой конверт и улыбаюсь надписи: «На все случаи твоей никчёмной жизни».

Недавно я рассказала о своих выходных папе, который ухмыльнулся:

– У меня нет конверта со сбережениями, как у тебя, и я совсем не молод, но мне тоже хочется бюджетно путешествовать по Башкирии.

Поехали.

ИЗ ГЛИНЫ И КАМНЯ

В последнее время я часто слышала про Ишеевские пещеры: «В 20 км от Стерлитамака», «Можно доехать на автобусе», «От жары спрятались там». Мы решили оценить Ишеевскую пещерную систему.

Своё название природная достопримечательность получила в честь села Ишеево (Ишимбайский район). Пол внутри подземелья покрыт глиной и обвалившимися сверху каменными глыбами. Образовались пещеры в толще серых гипсов вследствие водотока. Рядом с гротами проходит суходол, ведущий к реке Селеук. Некоторые учёные утверждают, что возраст этих пещер – около 400 тысяч лет.

Мы, не имея никакого снаряжения, решили зайти внутрь. С первого взгляда маленькое подземелье ничем не впечатлило, но мы присмотрелись и увидели узкие входы, через которые можно пройти в другие залы (всего их 6). Рисковать не хотелось. Изучив стены, мы поняли, что пещера быстро размывается и создаёт большой риск обвалов камней. Эта особенность связана с гипсом и глиной (не стоит сюда лезть в дождливую погоду). Мы быстро сделали фотографии и вышли, чтобы забраться на холм и полюбоваться дальними шиханами. Мой друг нашёл один из минералов башкирского подземелья – «Марьино стекло» (прозрачный кристаллический гипс) и подарил мне на память.

По нашим наблюдениям, многие приезжают сюда на пикник. Пространство снаружи пещерной системы действительно привлекает своим видом: вблизи есть деревья, дальше − лес, вокруг цветут матрёшка и душица. Можно расположиться на зелёной траве и устроить чаепитие.

Ишеевские пещеры хороши и тем, что недалеко от них находятся другие достопримечательности Башкирии (шихан Торатау, Гумеровское ущелье, водопад «Кук-Караук»).

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ К…

«Тратау» или «Торатау» (переводится как «крепость-гора») – одна из древнейших гор на Земле, чей возраст около 285 миллионов лет. Торатау, как и другие шиханы, – фрагмент кораллового рифа древнего Пермского моря. Гора состоит из окаменевших моллюсков, водорослей и кораллов.

Мы поднимались на шихан три года назад. За несколько лет произошли значительные перемены.

Если раньше можно было подъехать на машине чуть ли не до склона, то теперь организована просторная стоянка. Для туристов поставили уборные, заборчики, указатели, карты и информационные стенды. У горы заработал визит-центр, в котором можно согреться горячим чаем в непогоду и воспользоваться сенсорным столиком, где даётся информация о шихане и других природных объектах. Там же возможно заказать экскурсии. Одним из самых громких событий прошлого года стала 400-метровая лестница из 697 металлических ступенек. Мы с друзьями были в числе тех, кому не понравилось такое новшество, но услышав мнение экспертов и оценив лично, мы поняли, насколько лестница необходима. На пути к вершине появились смотровые площадки со скамейками, где можно посидеть и восстановить дыхание. Удобная лестница теперь сохраняет редкие виды растений (копеечник крупноцветковый, лён уральский, несколько видов ковылей). По мнению экологов, на шихане очень редкий и ранимый тип растительности. Ранее люди, поднимаясь, выбивали её до камня и всё погибало. Есть тропы шириной 50 метров, где не осталось почти ничего живого. Потрясающие виды открываются с лестницы на озеро Тугар-Салган, на шиханы Куштау и Юрактау!

На южном склоне хорошо видны следы добычи – в тридцатые годы прошлого века заключённые добывали здесь камень. Остатки бараков лагеря сохранились и доступны для всех желающих. Позже мы спустились, чтобы притронуться руками к стенам − свидетелям богатой и неоднозначной истории нашей страны и народа.

ЧУДНАЯ ДОЛИНА

Гумеровское ущелье – живописное место протяжённостью около четырёх километров.

В конце мая мы съездили туда на фотосессию. Многие потом расспрашивали о месте, которое мы запечатлели на камеру. Там мне хотелось взять холст, кисти и масляные краски, чтобы передать богатое разнообразие зелёного цвета нашей необъятной Башкирии. Для чудной долины не хватало молочных рек, но их заменила живая вода Зигана, над которой возвышается гора Бужа-тау. За один день здесь можно посетить все достопримечательности и уехать домой или же переночевать в палатке на берегу. Мест для того, чтобы разбить лагерь, много. В ущелье идеально устроить пикник, можно прогуляться и собрать букет целебных трав или земляники. Долина не перестаёт поражать в любое время года. Золотой осенью широколиственные и хвойные леса удивляют своей оживлённостью, а зимой здесь настолько тихо, что можно услышать стук собственного сердца. Все стоит неподвижно, будто окунулось в глубокий сон.

Гумеровское ущелье недавно было включено в состав геопарка «Торатау», поэтому заезжать сюда на машине категорически запрещено, можно передвигаться только пешком. Местные жители следят за тем, чтобы туристы не отлавливали животных и не разжигали костры.

СВОЯ ШВЕЙЦАРИЯ

На протяжении шести лет я наблюдала за горой «Сусактау» (в переводе «Гора-сопка»), когда ехала из Альшеевского района в Стерлитамак. В голове теплилась мысль: «Вот бы остановиться и забраться на вершину». Недавно моё желание исполнилось.

Расположена гора рядом с деревней Чураево. От Стерлитамака до Сусактау около 80 км. На машине дорога займёт не больше часа.

Дойти до вершины крутой и конусообразной горы можно за 10-15 минут. На склоне вы можете увидеть множество редких видов растений (тонконог жестколистный, ковыль перистый, цмин песчаный, астрагал рогоплодный и др.). С вершины открывается вид на дёмские просторы и гору-шатёр Сатыртау, которая вызывает не меньший интерес, чем Сусактау. Вдали виднеются «лавандовые» поля (там цветёт мышиный горошек), большой табун лошадей. Вдыхая аромат чабреца, видишь, как течёт река Дёма, а машины на трассе похожи на маленьких червячков.

Если вы хотите в маленький уголок Швейцарии, то вам определённо ехать на Сусактау. Один из плюсов – возможность быстро добраться до другой достопримечательности – Нарыстау.

БАШКИРСКАЯ МЕККА

В детстве картнэнэй рассказывала мне, что в Башкирии есть место, где вода исцеляет тело, а Бог слышит твои сокровенные молитвы.

В Миякинском районе возвышается гора Нарыстау. Здесь построена мечеть Сахааба, рядом бьёт святой источник, а на вершинах холмов расположены две загадочные могилы. Одна из версий гласит, что тут похоронены два сахаба (сподвижника), которые отправились на земли башкир в 630 году по распоряжению самого пророка Мухаммеда. Это отец и сын – Зубаир ибн Заит и Абдуррахман ибн Зубаир. Над памятниками возвышаются ажурные сооружения из металла в виде юрты с полумесяцами.

Многие приезжают в Нарыстау за целебной водой святого источника Изге Гали. Она отличается мягким вкусом и долго не теряет свежести. Местные утверждают, что в воде присутствуют ионы серебра и другие минералы, которые способны лечить болезни и укреплять иммунитет. Именно поэтому интерес туристов к этому месту не угасает даже в крепкие морозы. Когда меня привезли сюда в детстве, я набрала воду в маленькую бутылку, которую потом хранила в шкафчике. Мне хотелось вылечить больных животных и близких людей. Чуда не произошло, но спустя десятилетия вода сохранила вкус моего детства.

Рядом с родником сооружена купель, которая поделена на мужскую и женскую части. Положено окунуться в воду три раза, чтобы твои молитвы были услышаны, а тело и дух очищены.

Посетить Нарыстау могут не только мусульмане, но и туристы разных национальностей. Советуем вам взять с собой головной убор и прикрыть ноги (если захотите зайти в мечеть), не забудьте тару для воды.

Лучше ехать сюда в летнюю сухую погоду, так как в дождливую погоду ваша машина может забуксовать и застрять.

Регина ШАНГАРЕЕВА

ФОТО АВТОРА