Популярные фотозоны Международного фестиваля «Башҡорт аты»

Сегодня здесь собрались гости из регионов России и зарубежья и многочисленные жители республики. Все участники стремятся сделать фото на память. Мы выяснили самые популярные места для фото.



1. Издалека участников встречает надпись «Башҡорт аты» на склоне горы. Самые упорные доходят до этих крупных белых букв.



2. У входа в территорию фестиваля выставлены изображения крылатого Акбузата, коней и жеребенка в полный рост. Реалистичные фигуры также привлекают внимание.



3. Место презентации седла Салавата Юлаева напоминает юрту и в то же время символизирует коней. Здесь же можно ознакомиться с историей коневодства в Башкортостане и сделать красивое фото.



4. Кованая статуя национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, выполненная кузнецом из Челябинской области Эдуардом Таджидиновым, является фаворитом номер один.



5. Фестиваль завораживает своей зрелищностью – где же еще увидишь такое количество всадников и лучников в национальных костюмах! Носители традиций никому не отказывают в просьбе сфотографироваться на память и любезно позируют.



Напомним, что сегодня проходит второй день международного фестиваля "Башҡорт аты". Для гостей и участников пройдут массовые культурные мероприятия, зрелищные спортивные соревнования и грандиозный конный парад. Вечером состоится концерт с участием звезд и гостей республики.



Автор текста и фото Нурзия Хасанова