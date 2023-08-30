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Досуг, места отдыха
30 Августа , 12:26

Подарите себе «Яркий день»!

31 августа в 12 часов Центр  детского (юношеского) технического творчества  приглашает детей и родителей на креатив-фестиваль «Яркий день», посвященный началу нового учебного года.

Подарите себе «Яркий день»!
Подарите себе «Яркий день»!

Педагоги Центра подготовили творческие мастер-классы, на которых ребята смогут своими руками изготовить модели самолета и корабля, сделать динамичные игрушки из картона, попробовать управлять квадрокоптером, нарисовать картину за мольбертом. Педагоги расскажут о кружках, которые будут работать в новом учебном году.

Фестиваль пройдет 31 августа на аллее напротив Центра  детского (юношеского) технического творчества  (ул. Коммунистическая 12). Если будет дождь, мастер-классы пройдут в помещении Центра.

Также 1 сентября  пройдет день открытых дверей. С 9 до 17 часов можно посетить Центр, поговорить с педагогами, записаться в кружки.

В новом учебном году в Центре работают как классические кружки, так и кружки  по современным направлениям – информационные технологии, робототехника, электроника, беспилотные аппараты, 3D-моделирование, конструирование и  другие.

Автор:Екатерина Яковлева
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