«Берёзка»: время позаботиться о себе

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧЕНИЕ

Слово «санаторий» у многих по-прежнему ассоциируется прежде всего с лечебными про-цедурами. В «Берёзке» их действительно немало. Но оздоровление здесь не ограничивается кабинетом физиотерапии.

Программу подбирают после консультации врача – с учётом состояния человека и показаний. В числе процедур, которые могут применяться, –

электролечение, светолечение, механический массаж, сухое вытяжение позвоночника, подвод-ная система вытяжения позвоночника, различные лечебные души и гидромассаж.

Предусмотрены и бальнеологические процедуры: нафталановые и грязевые ванны, озокерит. По назначению специалиста могут использоваться гирудотерапия, иглоукалывание и озонотерапия.

Отдельное направление связано с опорно-двигательным аппаратом. Проблемы со спиной и суставами знакомы людям самых разных возрастов, а постоянная нагрузка и малоподвижный образ жизни зачастую только усиливают дискомфорт. Поэтому в оздоровительных программах сочетаются процедуры, лечебная физкультура и рекомендации по питанию.

Такой комплексный подход позволяет воспринимать пребывание в санатории не как набор отдельных медицинских манипуляций, а как время, которое человек сознательно посвящает своему организму.

ВОДА ПОМОГАЕТ РАССЛАБИТЬСЯ

Есть в «Берёзке» и бассейн. Здесь проходят занятия по аквагимнастике, предусмотрено свободное плавание.

Для одних это возможность получить физическую нагрузку, для других – наоборот, расслабиться после насыщенного дня. Вода помогает снять напряжение, а занятия становятся хорошим дополнением к лечебной физкультуре.

При этом бассейн – далеко не единственное место, где можно провести свободное время. В санатории предусмотрены зоны отдыха, где можно посидеть, почитать или просто спокойно поговорить. В холлах есть кресла и диваны, работает Wi-Fi, установлен телевизор.

Получается тот самый ритм, которого многим не хватает в обычной жизни: процедура, движение, отдых – и снова немного времени для себя.

БЫТ БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ

Отдельная часть санаторного отдыха – бытовой комфорт. В «Берёзке» предусмотрены разные категории номеров, поэтому условия проживания можно подобрать в зависимости от потребностей.

Есть более простые варианты размещения с общими удобствами на этаже, есть номера с собственным туалетом, а также семейные варианты и номера повышенной комфортности.

В общественных зонах предусмотрены бытовые помещения с термопотом и микроволновой печью. В номерах есть необходимые для повседневного проживания удобства, а в отдельных категориях –

холодильник, телевизор, чайник и другие дополнительные возможности.

Здание оборудовано лифтом. Для маломобильных посетителей предусмотрены специальные подъёмные устройства, в том числе в зоне бассейна.

НЕ НУЖНО ДУМАТЬ, ЧТО ПРИГОТОВИТЬ

В повседневной жизни забота о себе часто начинается с довольно прозаического вопроса: «Что сегодня приготовить на завтрак, обед и ужин?».

В санатории об этом тоже позаботились. Питание организовано по многоразовому принципу и ориентировано на оздоровительный рацион. При необходимости учитываются лечебные диеты.

Для человека, приехавшего на курс оздоровления, это ещё одна возможность освободить время от бытовых хлопот. Не нужно покупать продукты, стоять у плиты, мыть посуду – можно сосредоточиться на отдыхе и процедурах.

Поддержка СВОих

Особое внимание в «Берёзке» уделяют участникам специальной военной операции. Об этом рассказал директор ООО СП «Берёзка», заслуженный врач Республики Башкортостан Равиль Габдулхаевич Шафиков.

Для участников СВО в санатории предусмотрено отдельное пространство для отдыха и оздоровления. Им не приходится ждать очереди в процедурные кабинеты: организованы отдельные условия для получения процедур, предусмотрен индивидуальный врач-терапевт, работает отдельная зона с физиотерапевтическими процедурами. Выделено и специальное время для занятий в бассейне, а лечебную физкультуру сопровождает специалист ЛФК.

По словам Равиля Габдулхаевича, в практике санатория были случаи, когда люди, приехавшие с серьёзными ограничениями в движении, в процессе реабилитации добивались заметных результатов. Он вспоминал пациентов, которые покидали «Берёзку» уже самостоятельно, а инвалидное кресло увозили домой в багажнике автомобиля.

При этом директор подчёркивает: работа над условиями пребывания не прекращается. В санатории постоянно стараются улучшать пространство и возможности для тех, кто приезжает сюда восстанавливать здоровье.

КОМФОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Отдельное внимание в «Берёзке» уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Исполнительный директор Олег Миниефанович Гареев рассказал, что для таких отдыхающих предусмотрены специальные номера, оборудованные с учётом их потребностей.

В них установлены специальные медицинские кровати, электрические подъёмники и поручни, которые облегчают пользование ванной комнатой и проведение необходимых процедур непосредственно в номере.

Доступность продумана и на уровне инфраструктуры. В санатории работают два пассажирских лифта грузоподъёмностью 1000 и 400 килограммов. В спортивном комплексе предусмотрен шахтный подъёмник, а жилой и спортивный комплексы соединяет наклонный подъёмник.

Такие решения важны не только с точки зрения удобства. Для человека, который передвигается на коляске или испытывает ограничения в движении, возможность самостоятельно и безопасно попасть к месту процедуры, в бассейн или зону отдыха – часть самого процесса восстановления.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ

В «Берёзке» принимают маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья по программам реабилитации. Сотрудничество с социальными фондами расширяет возможности санатория: второй год учреждение работает с Фондом социального страхования Оренбургской области, а с 2026 года – также с Самарской областью.

Таким образом, в «Берёзке» проходят восстановление и укрепляют здоровье жители трёх регионов – Республики Башкортостан, Оренбургской и Самарской областей.

Есть у санатория и планы на ближайшее будущее. На 2027 год запланирована организация отделения для приёма и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь предполагается создать бассейн, установить специальные тренажёры и медицинское оборудование. И, конечно, важнейшей частью такого отделения станет квалифицированный персонал, который сможет работать с детьми и их индивидуальными потребностями.

Получается, речь идёт не просто о расширении перечня услуг. Речь о создании среды, в которой реабилитация становится последовательным процессом – от медицинской помощи и физических занятий до бытовой самостоятельности и психологической поддержки.

Ментальное здоровье

Современный взгляд на восстановление здоровья трудно представить без внимания к психологическому состоянию человека. В «Берёзке» эту работу ведёт клинический психолог, психолог-эксперт Эльвира Рифовна Гареева.

Специалист оказывает психологическую помощь отдыхающим, которые проходят лечение по сертификатам, в том числе по программам для детей и взрослых, а также участникам СВО.

Работа начинается с диагностики. В зависимости от ситуации используются беседы, тесты, анкеты, проективные методики. Они помогают оценить память и внимание, эмоциональное состояние, особенности личности, выявить психологические трудности, факторы риска и обстоятельства, которые могут мешать гармоничному развитию человека.

Но диагностика – лишь первый шаг. На её основе психолог помогает разобраться в ситуации и проработать трудности: проводятся консультации, применяются различные психологические подходы.

Есть у специалиста и экспертное направление: эксперт-психолог, в частности, проводит судебно-психологические экспертизы по гражданским делам, рассматриваемым в судах.

МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН

Ещё одна возможность «Берёзки» связана с поликлинической деятельностью. Обратиться сюда можно и без проживания в санатории – то есть воспользоваться медицинскими услугами могут жители Стерлитамака.

Спектр возможностей начинается с клинических анализов и включает консультации специалистов. Здесь можно пройти флюорографию, обратиться к эндокринологу, гастроэнтерологу, кардиологу, гинекологу, терапевту, получить заключение профпатолога.

В поликлиническом отделении организации и граждане проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.

Как отмечают в санатории, ожидание результатов обследований составляет один-два дня.

КОМУ ДОСТУПЕН САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ

Сегодня в «Берёзке» предусмотрены разные возможности для тех, кто хочет пройти оздоровление или реабилитацию.

Первый и самый простой вариант – приобрести путёвку самостоятельно. То есть воспользоваться услугами санатория может любой человек, которому подходит такой формат отдыха и оздоровления.

Есть и программы, предусматривающие получение путёвок и сертификатов для отдельных категорий граждан.

Сертификаты ГКУ РЦСПН на реабилитацию ежегодно предоставляются инвалидам I, II и III групп трудоспособного возраста, которые могут себя обслуживать, а также участникам СВО, получившим ранение. Отдельная программа предусмотрена для детей до 18 лет с инвалидностью — сертификат на их реабилитацию также предоставляется ежегодно.

Участники СВО, а также члены их семей – в том числе супруги и родители погибших или пропавших без вести воинов — имеют право на бесплатные путёвки в санатории республики сроком на 14 дней. Такая путёвка предоставляется однократно.

Для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной организации Республики Башкортостан предусмотрен сертификат на санаторно-курортное лечение. Его выдаёт работодатель по месту работы один раз в три года.

Есть возможность получить бесплатную путёвку и через Социальный фонд России для федеральных льготников. К этой категории относятся инвалиды всех групп и дети-инвалиды, а также сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий по установленным законом категориям; лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осаждённого Севастополя»; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, Семипалатинского полигона и относящиеся к приравненным категориям.

Кроме того, путёвки через работодателя от ФСС могут получать работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Конкретные условия предоставления путёвок, перечень документов и порядок оформления зависят от категории гражданина, поэтому их лучше уточнять при обращении в санаторий.

ОТДОХНУТЬ, НЕ УЕЗЖАЯ ИЗ ГОРОДА

Есть и ещё одна особенность, важная для жителей Стерлитамака: чтобы сменить обстановку, не обязательно собирать чемодан для дальнего путешествия.

«Берёзка» находится в городской черте, поэтому сюда можно приехать на несколько дней или выбрать более продолжительный курс. Для кого-то это будет полноценное санаторно-курортное лечение, для кого-то — возможность восстановиться после напряжённого периода, а кому-то просто захочется ненадолго вырваться из привычного круга домашних дел.

Возможно, именно поэтому санаторный отдых сегодня стоит воспринимать несколько шире, чем раньше. Это не обязательно история только про возраст или необходимость лечить уже возникшую проблему. Иногда несколько дней, посвящённых себе, – это способ вовремя заметить усталость и дать организму возможность восстановиться.

В «Берёзке» такой отдых строится вокруг нескольких простых составляющих: медицинских процедур, движения, воды, питания, спокойной обстановки и внимания к человеку.

А дальше всё зависит от самого человека – насколько он готов хотя бы на время отложить привычную суету и позволить себе самое простое: позаботиться о себе.

Ангелина НУГУМАНОВА

По вопросам отдыха по путёвкам Социального фонда РФ обращаться по телефонам: +7(3473) 30-36-00, +7(987) 100-02-81.

По вопросам отдыха по сертификатам для людей с ОВЗ и участников СВО и членов их семей обращаться по телефону +7(989) 955-82-35.

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