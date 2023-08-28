Успение Пресвятой Богородицы

Согласно Преданию, после трехдневного пребывания во гробе Пречистое Тело Богородицы воскресло со славой и было вознесено на Небо.

Накануне в Татианинском храме Стерлитамака прошло благословение хлебов и освящение зерна нового урожая. В сам праздник Успения священнослужители облачаются в одежды голубого цвета - цвета небесной чистоты, присущей Богородице. Прихожане несут к образу Богородицы живые цветы: розы, хризантемы и белые лилии - символ непорочности и чистоты.

Марина Воронова

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