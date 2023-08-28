+5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Духовность
28 Августа , 13:00

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа в православных храмах нашего города, республики и страны проходят праздничные богослужения в честь Успения Божией Матери. Это последний в году двунодесятый праздник, который посвящён величанию Богоматери, покинувшей бренный мир

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы

Согласно Преданию, после трехдневного пребывания во гробе Пречистое Тело Богородицы воскресло со славой и было вознесено на Небо.
Накануне в Татианинском храме Стерлитамака прошло благословение хлебов и освящение зерна нового урожая. В сам праздник Успения священнослужители облачаются в одежды голубого цвета - цвета небесной чистоты, присущей Богородице. Прихожане несут к образу Богородицы живые цветы: розы, хризантемы и белые лилии - символ непорочности и чистоты.

Марина Воронова

Фото автора

 

Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы
Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика