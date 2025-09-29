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Духовность

Духовность
12 Июля , 07:17
Праздник первоверховных апостолов Петра и Павла
Духовность
8 Июля , 05:38
Праздник благоверных князей Петра и Февронии
Духовность
30 Мая , 05:32
Троицкая родительская суббота
Духовность
13 Апреля , 18:00
«Малиновый звон» в Стерлитамаке
Духовность
10 Апреля , 15:29
Великая Страстная пятница
Духовность
18 Января , 10:51
О красивом празднике
Духовность
16 Января , 16:17
Городской пляж Стерлитамака - официальное место для Крещенских купаний
Духовность
16 Января , 16:09
Расписание богослужений на Крещение
Духовность
29 Сентября 2025, 02:02
Стерлитамакскую часовню посетил митрополит Никон
Духовность
20 Сентября 2025, 05:17
Обитель в сердце Башкирии
Духовность
13 Сентября 2025, 17:59
Осиротевшая икона
Духовность
11 Сентября 2025, 13:24
От деревянной церкви до каменного собора
Духовность
24 Августа 2025, 06:00
На поклон к Скворчихинской затворнице
Духовность
10 Августа 2025, 06:49
Праздник иконы Смоленской Божией Матери
Духовность
18 Апреля 2025, 16:21
Великая Пятница: плачьте, люди!
Духовность
30 Марта 2025, 10:28
Стерлитамак отпраздновал Уразу-байрам
Духовность
2 Марта 2025, 13:49
Победа театральной студии «Спас» в Москве
Духовность
17 Февраля 2025, 09:12
Серебряные ложки
Духовность
7 Января 2025, 02:24
Мир празднует рождение Спасителя
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