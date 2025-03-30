Стерлитамак отпраздновал Уразу-байрам

Первой открыла двери мечеть «Халид бин Валид» по улице Мира. Затем азан к молитве прозвучал в старой мечети по улице Латыпова. И по традиции наиболее массовые торжества прошли в мечети «Мухаммадсалим» по ул. Караная Муратова.

Среди почётных гостей был и глава города Эмиль Шаймарданов. Эмиль Владиславович поздравил мусульман с одним из главных праздников мусульманского мира. «В нашей многонациональной республике особенно сильны многовековые традиции и ценности этого праздника – это взаимопонимание, добрососедство, уважение к старшим и забота о младших, и сострадание к нуждающимся, – сказал он, пожелав горожанам крепкого здоровья, благополучия, внутренней гармонии и процветания. – Мы молимся за здоровье наших близких, за наших ребят, которые участвуют в спецоперации, за мир».

С 2015 года атмосферу праздника дополняют торговые точки, детские спортивные площадки и аттракционы. Не стал исключением и этот год. Ароматы угощений разливали мангалы с шашлыками и прилавки с гастрономическими изысками. А в двух казанах бурлил бесплатный праздничный плов.

Тем временем, Рустам устаз наводил порядок в храме, наставляя прихожан: «Каждый правильно заполненный ряд – дополнительная награда к молитве». Но как обычно, мечеть не могла вместить всех желающих. На этот случай заранее возле храма были расстелены ковры.

«Мы собрались сегодня в божьем доме, чтобы порадоваться празднику, – сказал Рустам устаз в своей проповеди. – Порадоваться тому, что достойно выполнили один из столпов ислама. Целый месяц мы отказывались от приёма пищи в дневное время, отказывались от всего греховного. Мы проводили этот месяц в молитвах, в чтении Корана. Теперь мы должны извлечь из этого месяца для себя полезные уроки, коих следует придерживаться весь год. Ведь месяц Рамадан, который означает «раскалённый», подобно раскалённым углям, что очищают ржавчину от железа, очищает от ржавчины, окутавшей наши сердца и души».

После завершения намаза многие долго не расходились по домам. Праздник продолжился. А глава города ознакомился с ходом ремонтных работ в медресе на территории мечети.