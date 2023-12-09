«Белые ночи» в Стерлитамаке

ПЕТЕРБУРГ – СТЕРЛИТАМАК



Нужно быть отчаянным смельчаком, чтобы ставить шедевры Фёдора Михайловича. Видный знаток творчества Достоевского Михаил Михайлович Бахтин был убеждён, что полифонию, свойственную произведениям великого русского писателя, нельзя поместить в рамку театральной сцены. Но это (несомненный плюс премьерного спектакля) режиссёру из Санкт-Петербурга Андрею Сидельникову блестяще удалось. При помощи технических средств и мастерства талантливого художника-постановщика Николая Слободняка (тоже, кстати, из Санкт-Петербурга) сценическое пространство волшебным образом раздвинулось… И перед изумлёнными зрителями возник Петербург Гоголя, Достоевского, Андрея Белого.

На сцене – экран. На нём мелькают тени зданий, каналов, площадей, разводных мостов.

Казалось, Андрей и Николай привезли Петербург с собой. Легендарный город стал одним из главных героев постановки.



МЕЧТАТЕЛИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ



Второй несомненный плюс – сдвиг сентиментального романа в сторону комедии. И это оправдано. Современники признавали за Ф.М.Достоевским несомненный талант пуб-

лициста, который острым взглядом сатирика замечал всё уродливое, пошлое и нелепое. В спектакле, как и в романе, высмеиваются лень, пустые мечтания, житейская беспомощность взрослого мужчины. Главный герой – Мечтатель (артист Александр Коробейников) лежит в облезлой комнате: «С недоумением осматривал я свои зелёные закоптелые стены, потолок, завешенный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрёна». Персонаж-то почти гоголевский… Как есть Манилов! Сложил ручки и воображает себе красивую жизнь… Но! Известно, что актёр, играя роль, вольно или невольно становится адвокатом своего героя. Александр Коробейников не стал исключением. Перевоплотившись в юношу с наивным детским восприятием мира, который волею судеб оказался в мире скучных, деловых, торопящихся на службу личностей, никак не может перестроиться. Ему тяжело расстаться с новогодней ёлкой, хотя на дворе уже март. Так и хочется растянуть до бесконечности ощущение сказочного детского праздника.

А как его удивляет и восхищает звёздное небо!

– Небо было такое звёздное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом сердитые и капризные люди?

Талантливая игра Александра изменила отношение многих зрителей к герою спектакля и навела на серьёзные размышления. Думалось, а ведь мечтатели-то бывают разные. Одни мечтают по-своему изменить мир, не спросив согласия окружающих. Вторые – выгодно жениться. Третьи – в кратчайший срок забраться наверх по карьерной лестнице. Герой спектакля по-детски искренне восхищается природой, родным городом, хорошенькими женщинами и бесконечно мечтает о любви. Иногда выходило смешно. Ну и что?

Смешной, беспомощный, но такой милый… Он чувствовал и понимал то многое, мимо чего равнодушно проходили обычные люди. Режиссёр-постановщик не случайно сделал его фотохудожником.



А ЖЕНИХ-ТО КТО?



Но, несмотря на реабилитацию главного героя, комедия набирала обороты. Чего только стоил эпизод, где любящая бабушка пришпилила булавкой платье внучки к своему, дабы избежать греха?

Бабуля (артистка Юлия Шабаева) – пародия на пушкинскую Пиковую даму. Юлия не пожалела ярких красок, изображая причудливо наряженную старуху с не менее причудливым характером.

Настенька (артистка Василиса Сунарчина) – отчаянная девица почти современного толка, неуклюже рванулась. Булавка выдержала натяжение, и кресло, где восседала суровая дама, к стыду и ужасу внучки, покатилось в самом неожиданном направлении!

За всей этой кутерьмой с некоторым сарказмом наблюдал Жилец (заслуженный артист РБ Артур Ишмухаметов), который квартировал в мезонине маленького домика. Его вид привёл в полное недоумение зрителей, не привыкших к фантасмагориям на спектаклях по классическим пьесам. Перед зрителями предстал… Мефистофель? Экзотический наряд, чёрные перепончатые крылья. Точно нечистый – соблазнитель юных неопытных девиц. Вот это поворот! Спрашиваю у соседки:

– Как вы думаете, это точно Мефистофель?

Юное создание, окинув меня критическим взглядом, зашептала сквозь смех:

– Какой ещё Мефистофель? Это Бэтмен – супергерой.

Понятно, получается, Жилец мезонина –

прямая противоположность нашему мечтателю. Артур Ишмухаметов не без юмора играет роль главного супергероя комиксов издательства DC Comics.

Бедная Настя! А Настя в исполнении Василисы Сунарчиной совсем не бедная. Она нисколько не похожа на нежную, чувствительную, застенчивую Настеньку «Белых ночей». Озорная, себе на уме, решительная, боевая –

настоящая супергероиня нашего времени! Словом, звёзды сошлись! Молодые люди полюбили друг друга.

Настя поёт песню на французском – языке поэтов и влюблённых.

Бэтмен не остаётся в долгу, он тоже распевает во всю Ивановскую. Но этого мало. Не искажая сюжета Достоевского, супергерой приглашает Настю с бабушкой в оперу на «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, признанного величайшим шедевром комедии в музыке.

Ещё один плюс – в спектакле было очень много музыки – разных жанров из далёких и близких времён. Всё смешалось в «Белых ночах».

Как весело! Где душевные метания, истерики, надрывы, слёзы, трагедии, свойственные романам Фёдора Михайловича?

Не стоит торопиться – всему своё время.



С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!



Супергеройские обязанности призывают Бэтмена в Москву. Он пытается улизнуть от Насти. Но та всё разузнала, собрала узелок и: «Миленький ты мой, возьми меня с собой!». Но никак нельзя! Бэтмен клянётся, что вернётся через год, и всё будет хорошо!

Настя поверила, осталась, ждала. Во время тягостных ожиданий встретила Мечтателя. И началась, как писали зловредные литературные критики, настоящая «достоевщина»: слёзы, разговоры, признания, воспоминания, сочинение послания Бэтмену. От супергероя ни ответа, ни привета. Мечтатель (похоже, что сам от себя не ожидал) не теряется, признаётся в любви. Сладкая парочка, как влюблённые на полотне Марка Шагала, взлетает к небесам. Что характерно, в прямом смысле! В театре можно такое устроить. Настя с милым другом обсуждают будущую жизнь, строят планы. Но какие у Мечтателя планы? Одни надежды! На повышение, получение наградных и тому подобное.

К счастью Насти, появился Бэтмен. Этот не мечтал и не надеялся, а дело делал. Не появись он вовремя, финал мог быть трагическим для нашей героини. Свяжись она с Мечтателем, могло получиться, как в стихотворении Некрасова, которое он посвятил возлюбленной бедного художника: «Друг беззащитный, больной и бездомный, вдруг предо мной мелькнёт твоя тень!».

Велико театральное искусство: побываешь на спектакле, а опыту наберёшься! На много лет хватит.





Фото Русского драматического театра.