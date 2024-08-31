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Духовность
31 Августа 2024, 17:06

В гостях у Инока

Инок – это позывной бойца, который защищает нас на СВО от фашизма.

В гостях у ИнокаВ гостях у Инока
В гостях у Инока

Он прихожанин Никольского храма, глава верующей семьи. Во время очередного отпуска с ним встретились члены православной молодёжной общины Стерлитамака.

– Такие встречи важны для просвещения нашей молодёжи, для того, чтобы они видели и понимали, что такое настоящий патриотизм, как важно верующим защищать свою Родину, – говорит иерей Михаил Графов, помощник благочинного второго Стерлитамакского округа по работе с молодёжью. – Патриотическое воспитание молодёжи – актуальная форма служения в сегодняшней Русской православной церкви.

Беседа получилась душевной. Есть на памяти Инока необычные эпизоды. Так, один боец, казах, мусульманин, перед тем, как обходить минные поля… крестился. Нет, религию он не менял – просто признавался: «Христианский Бог помогает».

Здоровья, сил и победы нашим бойцам!

Автор:Екатерина Яковлева
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