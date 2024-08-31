В гостях у Инока

Он прихожанин Никольского храма, глава верующей семьи. Во время очередного отпуска с ним встретились члены православной молодёжной общины Стерлитамака.

– Такие встречи важны для просвещения нашей молодёжи, для того, чтобы они видели и понимали, что такое настоящий патриотизм, как важно верующим защищать свою Родину, – говорит иерей Михаил Графов, помощник благочинного второго Стерлитамакского округа по работе с молодёжью. – Патриотическое воспитание молодёжи – актуальная форма служения в сегодняшней Русской православной церкви.

Беседа получилась душевной. Есть на памяти Инока необычные эпизоды. Так, один боец, казах, мусульманин, перед тем, как обходить минные поля… крестился. Нет, религию он не менял – просто признавался: «Христианский Бог помогает».

Здоровья, сил и победы нашим бойцам!