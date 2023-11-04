Лаборатория климата Межвузовского кампуса Уфы создает систему контроля выбросов парниковых газов

Специалисты лаборатории установили, что в Башкирии средняя годовая температура воздуха растет со скоростью 0,34°С за десятилетие. Если климатическая норма средней годовой температуры в период с 1961-го по 1990 год составляла 2,4°С, то в период с 1991-го по 2020 год она достигла значения 3,5°С.

Лаборатория климата и мониторинга углеродного следа Центра технологий декарбонизации УГНТУ занимается комплексными исследованиями климатических изменений и поиском путей декарбонизации. Точность и достоверность замеров обеспечивает высокотехнологичное оборудование, которое появилось благодаря финансовой поддержке программ Минобрнауки России «Приоритет 2030» и «Создание и функционирование карбонового полигона на территории Республики Башкортостан «Евразийский карбоновый полигон» на 2022-2023 г.г.», а также благодаря Гранту Республики Башкортостан для поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых.

Так, запущен в эксплуатацию высокопроизводительный сервер для обработки больших массивов геопривязанных данных, на котором развернута геоинформационная система (ГИС) «Экосистемы декарбонизации».

— В нашей ГИС размещаются базовые и специализированные пространственные и атрибутивные данные, полученные в ходе полевых и лабораторных исследований. До конца года планируется запустить в работу web-интерфейс с личным кабинетом для онлайн-просмотра общедоступных пространственных данных. Имеющееся в лаборатории оборудование позволяет нашим специалистам использовать новейшие методы изучения локальных проявлений глобального изменения климата, отрабатывать их на экосистемах республики и масштабировать их на большие территории, — рассказала руководитель лаборатории климата и мониторинга углеродного следа Лариса Белан.

К геоинформационной базе, разработанной лабораторией климата и мониторинга углеродного следа УГНТУ, присоединяются и другие регионы, ведущие аналогичные исследования.

Помимо наземных экспедиционных исследований в лаборатории широко используются методы дистанционного зондирования земли, программные продукты, позволяющие анализировать текущую ситуацию и прогнозировать изменения. Накоплена большая база данных, которая требует систематизации, поэтому здесь работают над созданием автоматизированной системы сбора, хранения, обработки спутниковых данных, результатов наземных исследований и полученных с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Климат – тема междисциплинарная, поэтому в лаборатории работают биологи, химики, географы, экологи, экономисты, геологи, почвоведы, климатологи, специалисты в области сельского хозяйства, лесоразведения и ГИС-технологий. Наряду с вопросами климата специалисты ставят своей целью развитие научного и кадрового потенциала, поэтому большая часть коллектива – это молодые ученые и студенты.

Напомним, строительство Межвузовского студенческого кампуса в Уфе ведется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В декабре 2023 года планируется открытие первой очереди комплекса – IQ-парка. В научном корпусе уже завершаются отделочные работы.