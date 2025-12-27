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Экология

Экология
24 Августа , 03:55
В Башкортостане усилят патрулирование лесного фонда
Экология
13 Августа , 11:24
Башкирия стала ключевым участником нового этапа проекта «Амбассадоры рек»
Экология
12 Августа , 06:39
Свыше 418 млн рублей привлечено в Башкирии на модернизацию лесного хозяйства
Экология
31 Июля , 09:58
В Башкирии превысили план по искусственному восстановлению лесов
Экология
17 Июля , 11:03
В Башкортостане установили 236 противопожарных аншлагов в лесах
Экология
6 Июля , 09:58
В Башкирии снова объявили режим «чёрного неба»
Экология
24 Апреля , 17:25
"Вода и жизнь": больше чем конкурс
Экология
18 Апреля , 13:30
Берегите лес от огня!
Экология
27 Декабря 2025, 09:53
Сохраним лесную красавицу!
Экология
9 Ноября 2025, 15:39
"Не будь вредителем – и добро станет победителем!"
Экология
29 Сентября 2025, 05:29
Состоялась акция "Посади дерево в парке"
Экология
4 Апреля 2025, 04:22
Бесплатный курс по раздельному сбору отходов стартует в Башкирии
Экология
16 Января 2025, 18:39
Мусор вынесем?
Экология
13 Января 2025, 16:15
Кому нужен мусор?
Экология
6 Января 2025, 08:40
Как в Башкирии решаются вопросы экологии
Экология
8 Декабря 2024, 06:24
Ёлочка, живи!
Экология
29 Ноября 2024, 12:43
Нечем дышать: кто виноват и что делать?
Экология
8 Ноября 2024, 03:19
«Мы – ЭКО-кутюрье»!
Экология
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