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75 лет Победы
Экология
Экология
17 Октября 2020, 20:00
Природа и мы
Экология
22 Сентября 2020, 21:15
Коллектив АО «Транснефть–Урал» – участник акции «Всемирный день чистоты#Сделаем2020»
Экология
22 Сентября 2020, 13:24
В Стерлитамаке прошла акция «Зелёная Башкирия»
Экология
9 Сентября 2020, 11:00
В Башкирии реализуетя проект «Лесной дозор на страже леса!»
Экология
25 Августа 2020, 10:50
25 августа состоится пресс-конференция об экологических проблемах Куштау
Экология
20 Августа 2020, 14:35
В Башкирии 200 школ-участников проекта «Экозабота» получат контейнеры для сбора батареек
Экология
1 Апреля 2020, 17:05
Экологические поправки в Конституции помогут защитить окружающую среду
Экология
16 Марта 2020, 19:03
Международная экологическая акция «Час Земли».
Экология
17 Января 2020, 12:15
В Стерлитамаке «Эко-Сити» проводит встречу для юридических лиц
Экология
11 Декабря 2019, 11:40
Башгидромет подготовил прогноз погоды на 11 и 12 декабря. Жителей республики ожидает похолодание после теплых дней
Экология
21 Августа 2019, 19:21
На озере вблизи села Толбазы в погибшей рыбе обнаружили превышение допустимого уровня кадмия
Экология
7 Августа 2019, 11:34
В МЧС подтвердили массовую гибель рыбы в озере села Толбазы
Экология
15 Июля 2019, 11:18
Мусорные полигоны как минимум в пяти регионах исчерпаны почти на 100%
Экология
19 Июня 2019, 11:14
Минприроды и Роспотребнадзор предлагают изгнать пластик из употребления
Экология
22 Мая 2019, 13:56
Более 2,2 млрд рублей направят в Башкирии на сохранение лесов в течение 6 лет
Экология
17 Мая 2019, 14:01
«С заботой о городе»
Экология
3 Апреля 2019, 12:42
В России отменили бумажные СНИЛС
Экология
29 Марта 2019, 19:26
Как определить тип участка?
Экология
22 Марта 2019, 17:26
Синоптики дали прогноз на весну и лето в Башкирии
Экология
22 Марта 2019, 13:48
В Уфе жители многоэтажки жалуются на диких животных в квартире соседей
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
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Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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