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Экология
12 Августа , 06:39

Свыше 418 млн рублей привлечено в Башкирии на модернизацию лесного хозяйства

Лесной фонд — ключевой ресурс: он влияет и на экономику региона, и на экологическую обстановку для его жителей. Поэтому охрана, защита и восстановление лесов — один из главных приоритетов госполитики; этот вопрос находится на личном контроле у Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Свыше 418 млн рублей привлечено в Башкирии на модернизацию лесного хозяйстваСвыше 418 млн рублей привлечено в Башкирии на модернизацию лесного хозяйства
Свыше 418 млн рублей привлечено в Башкирии на модернизацию лесного хозяйства

С 2019 года отрасль в Башкортостане активно модернизируется — это стало возможным благодаря твёрдой позиции руководителя региона и участию республики в нацпроекте «Экологическое благополучие» (он пришёл на смену нацпроекту «Экология»).

В учреждения, подведомственные Министерству лесного хозяйства РБ, поставили 732 единицы спецтехники, оборудования и инвентаря — в том числе для лесохозяйственных работ и борьбы с пожарами. На эти цели из федерального бюджета направили свыше 418 миллионов рублей.

Модернизация помогла региону эффективнее решать поставленные задачи: поддерживать баланс между вырубкой и восстановлением лесов (не менее 100 %) и сокращать площади, охваченные пожарами.

По словам министра лесного хозяйства Республики Башкортостан Марата Шарафутдинова, современная техника напрямую влияет на результаты работы. Так, сейчас все лесные возгорания удаётся ликвидировать в первые сутки после обнаружения — показатель оперативности тушения достиг 100 %. Кроме того, новое оборудование позволило заметно улучшить качество агротехнического ухода при лесовосстановлении, а значит — повысить приживаемость лесных культур. Министр также отметил, что создание комфортных и безопасных условий труда для специалистов лесного хозяйства остаётся в числе приоритетов: именно от работников зависит сохранность природных богатств республики.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан

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