В Башкортостане усилят патрулирование лесного фонда

Маршруты патрулей скорректируют: особое внимание уделят территориям возле мест кормозаготовки, охотничьим угодьям и участкам, примыкающим к лесу. Это позволит своевременно выявлять возгорания на любых землях.

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов пояснил, что сочетание ветреной погоды и сухих гроз с человеческой активностью (в том числе в период сенокоса и охоты) существенно повышает риск пожаров. Поэтому принято решение значительно увеличить количество патрулей на лесных и прилегающих территориях. Главная цель — предупредить возгорания и строго следить за тем, чтобы граждане соблюдали правила пожарной безопасности в условиях действующего особого противопожарного режима.

За нарушение противопожарных правил в лесу в особый режим грозят серьёзные штрафы: гражданам — до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 90 тысяч рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 1 миллиона рублей. Если в результате нарушения будет нанесён ущерб лесному фонду, виновному грозит уголовная ответственность по статье 261 УК РФ, а также обязанность полностью компенсировать расходы на ликвидацию пожара.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан