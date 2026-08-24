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Экология
24 Августа , 03:55

В Башкортостане усилят патрулирование лесного фонда

Из‑за ожидаемых неблагоприятных погодных условий — в частности, гроз и усиления ветра — а также из‑за роста класса пожарной опасности в Республике Башкортостан усиливают контроль за состоянием лесов. Лесопожарные подразделения республики наращивают частоту патрулирования лесного фонда. Эти меры соответствуют задачам национального проекта «Экологическое благополучие».

В Башкортостане усилят патрулирование лесного фондаВ Башкортостане усилят патрулирование лесного фонда
В Башкортостане усилят патрулирование лесного фонда

Маршруты патрулей скорректируют: особое внимание уделят территориям возле мест кормозаготовки, охотничьим угодьям и участкам, примыкающим к лесу. Это позволит своевременно выявлять возгорания на любых землях.

Министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов пояснил, что сочетание ветреной погоды и сухих гроз с человеческой активностью (в том числе в период сенокоса и охоты) существенно повышает риск пожаров. Поэтому принято решение значительно увеличить количество патрулей на лесных и прилегающих территориях. Главная цель — предупредить возгорания и строго следить за тем, чтобы граждане соблюдали правила пожарной безопасности в условиях действующего особого противопожарного режима.

За нарушение противопожарных правил в лесу в особый режим грозят серьёзные штрафы: гражданам — до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 90 тысяч рублей, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 1 миллиона рублей. Если в результате нарушения будет нанесён ущерб лесному фонду, виновному грозит уголовная ответственность по статье 261 УК РФ, а также обязанность полностью компенсировать расходы на ликвидацию пожара.

Источник и фото: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан

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